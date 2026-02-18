В Верховной Раде занялись "теневой" арендой жилья: что изменит новый законопроект

Верховная Рада решила бороться с теневым рынком аренды жилья, зарегистрировав законопроект №15031 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о налогообложении доходов физических лиц от предоставления в аренду объектов жилой недвижимости или их части".

Он предусматривает существенное снижение налоговой нагрузки для физических лиц, а также временные налоговые льготы на период военного положения, сообщает "Судебно-юридическая газета".

Аренда жилья в Украине: что предлагает законопроект №15031

снижение ставки НДФЛ с 18% до 5% для доходов от аренды жилья. По мнению аналитиков, снижение налогов может стать эффективным стимулом для собственников выводить доходы от аренды квартир в "белый" оборот;

временная льгота во время военного положения: с 1 апреля 2026 года до 31 декабря года, в котором будет отменено военное положение, доходы от аренды жилья не будут включаться в общий облагаемый доход физического лица;

арендодатели самостоятельно начисляют и уплачивают налог ежеквартально в течение 40 календарных дней после окончания квартала.

Відео дня

По мнению авторов законопроекта, сейчас, когда налог на доходи физических лиц составляет 18%, а еще 5% — это военный сбор, владельцы жилья, сдавая его в аренду, часто не заключают официальный договор и фактически стимулируют развитие теневого рынка аренды.

В результате государство недополучает налоги, а арендаторы никак не защищены от внезапного повышения цены или срочного выселения без возврата залога.

Нотариус Наталья Манойло отметила, что регистрация прав на аренду нужна не только для порядка, но и для наполнения бюджета. Большинство договоров аренды жилья сейчас заключают неофициально, поэтому налоги с них не платят.

Аналогичное мнение в комментарии Фокусу выразила обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак. По ее словам, сейчас около 99% рынка аренды жилья находится в тени и практически не регулируется.

"Этот рынок фактически не регулируется, и проблема не только в налогах. Сдача жилья в аренду — это такой же бизнес, как и любой другой, и он должен платить налоги. К тому же, этот рынок не защищает права арендаторов и владельцев", — отметила эксперт.

Масштабы "теневой аренды" в Украине

По данным Госстата на 1 января 2021 года, в Украине насчитывалось 17 385 384 квартир. По оценкам Минразвития, около 13% жилья повреждено или разрушено, и почти 3 млн человек остались без жилья.

54% внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) проживают в арендованном жилье, а общее количество ВПЛ колеблется от 3,7 млн до 4,6 млн человек, говорится в исследовании Международной организации по миграции.

85% украинцев имеют собственное жилье, но значительная часть, даже не будучи ВПЛ, живет в арендованных квартирах.

Авторы законопроекта утверждают, что количество жилья, которое сдается владельцами в аренду без заключения договоров и уплаты налогов, достигает миллионов единиц.

В 2024 году только около 900 украинцев официально задекларировали доходы от сдачи имущества в аренду, а общая сумма налогов превышает 16 млн грн. Еще около 56 тысяч физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе сдают имущество в аренду.

Какая ситуация с рынком аренды жилья в Украине сейчас

В январе количество предложений в сегменте аренды жилья в Украине в основном упало, сообщает "Экономическая правда".

Существенное уменьшение произошло в Сумской (-33%), Черниговской (-33%) и Одесской (-20%) областях. Наибольший рост наблюдался в Волынской (+12%) и Харьковской (+11%) областях.

В январе Киев снова лидирует по средней цене на аренду — 22,5 тыс. грн/месяц за однокомнатную квартиру (+2% по сравнению с декабрем 2025-го).

Самое дешевое жилье можно арендовать в Харьковской области: однокомнатная квартира в среднем стоит 4,7 тыс. грн.

Наибольший рост спроса зафиксирован в Запорожской (+20%), Херсонской (+15%), Харьковской (+14%) и Ивано-Франковской (+14%) областях. Наибольшее снижение интереса к аренде в январе наблюдалось в Черкасской (-15%) области.

Жилье без договора: в чем риски для владельцев и арендаторов

Часто, чтобы не "светить" доход от сдачи в аренду жилья, собственники квартир и домов сдают квадратные метры без договоров и привлечения риэлторов. Такой подход может обернуться проблемами.

Эксперт по недвижимости Олег Дерлюк в беседе с "РБК-Украина" назвал главные подводные камни, с которыми могут столкнуться как владельцы жилья, так и те, кто это жилье снимает.

Риски для владельцев

Непроверенные арендаторы. Поселение людей с непроверенными доходами и репутацией может привести к проблемам с оплатой аренды, порче или краже имущества и прочим неприятностям.

Также не исключены конфликты с арендаторами, например, из-за вопросов с ремонтом или условий выселения.

Юридические неточности в договоре, которые в случае споров или проверок могут повлечь финансовую ответственность.

Риски для арендаторов

Неофициальная аренда — отсутствие официального договора может привести к юридическим рискам. Например, арендатор может оказаться без правовой защиты в случае конфликта с собственником.

Мошенничество — есть риск наткнуться на аферистов, которые сдают чужую или несуществующую недвижимость. Риелторы обычно проверяют документы владельца, что значительно снижает вероятность мошенничества.

Скрытые недостатки жилья — арендатор может не иметь возможности тщательно проверить состояние жилья. Дефекты или коммунальные проблемы могут обнаружиться после подписания договора.

Это — только небольшая часть проблем, с которыми могут столкнуться обе стороны в попытке сэкономить.

Напомним, почему аренда жилья возле линии фронта стоит как во Львове или Киеве.

Также сообщалось, какой была ситуация на рынке аренды жилья в 2025 году.