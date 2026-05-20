Зібрати на квартиру за 2 чи 9 років: де найдешевша та найдорожча нерухомість в Україні

Для купівлі однокімнатної квартири в Києві чи Ужгороді українцями доведеться відкладати гроші з усієї зарплати дев'ять років, розповіли аналітики. Водночас в Україні є міста, в яких термін накопичення у чотири рази менший. Скільки років знадобиться для купівлі житла у Львові, Дніпрі чи Одесі?

Найнижчі ціни на нерухомість — у прифронтових містах, ідеться у матеріалі порталу УНІАН, створеному на основі звіту OLX. Зокрема, через близькість фронту лише 2 роки доведеться відкладати гроші на однокімнатну квартиру у Запоріжжі та чотири роки — на житло у Харкові та Сумах. Термін, протягом якого українці будуть накопичувати гроші, залежить від географії, близькості до лінії фронту та активності ударів ЗС РФ, ідеться у статті

На порталі опублікували дані OLX з цінами на квартири в обласних центрах України й часом накопичення. У матеріалі не вказано, як рахували ці терміни, але згадали, що орієнтувались на заробітну плату у регіоні. Топ 4 міст з найдорожчою нерухомістю та найдовшими накопиченнями — це Київ та Ужгород (9 років), Чернівці та Львів (8 років).

Рейтинг обласних центрів за термінами купівлі квартири:

9 років накопичують у Києві та Ужгороді;

8 років — Чернівці та Львів;

7 років — Одеса, Житомир, Луцьк, Тернопіль, Вінниця, Рівне;

6 років — Полтава, Черкаси, Івано-Франківськ;

5 років — Кропивницький, Дніпро, Чернігів, Хмельницький;

4 роки — Суми та Харків;

3 роки — Херсон та Миколаїв;

2 роки — Запоріжжя.

У статті також навели дані про ціни на житло в різних регіонах України. Топ 5 найдорожчих — це Київ, Ужгород, Львів, Рівне та Чернівці. Топ 5 найдешевших — Харків, Суми, Миколаїв, Запоріжжя та Херсон. При цьому у трьох останніх містах вартість 1-кімнатної квартири, згідно з даними OLX, нижча 1 млн грн.

Житло в Україні — ціни на квартири в обласних центрах, 2026 рік Фото: Фокус

Житло в Україні — деталі

Зазначимо, у 2025 році Фокус писав про ціни на оренду житла у різних містах України й про те, як вони змінились порівняно з попереднім роком. Згідно з даними Держстату, є міста, в яких ціна оренди зросла на 10-14% — це Полтава, Київ та Суми. Водночас між цими населеними пунктами є різниця у розмірі коштів, які платять орендарі. Якщо для Києва ішлося про 6 тис. грн за 1-кімнатну квартиру, то для Сум — це 4,7 тис. грн, а для Полтави — 7,3 тис. грн. Найдорожча оренда (станом на березень минулого року) була у Закарпатській області (11,7 тис. грн), Львівській та Рівненській областях (по 10 тис. грн).

Тим часом у березні 2026 року нардепка та глава комітету ВР з питання органів державної влади Олена Шуляк пояснила, чому в Україні зростає вартість житла попри війну. На думку політикині, це відбувається через те, що добудовуються початі ЖК, а не починають нові: попит перевищує пропозицію, звідси й високі ціни.

Нагадуємо, у травні 2026 року військові розповіли про завищені ціни на оренду житла на прифронтових територіях: розслідувачі Bihus.info з'ясували, що відбувається.