Ціни продовжують зростати: як змінилася вартість оренди в Україні

З початку року вартість оренди житла в Україні зросла. Закарпатська та Львівська області, як і раніше, є найдорожчими для орендарів регіонами.

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Про це повідомляє Держстат.

Середня вартість оренди 1-кімнатної квартири в березні 2025 року склала 7 413 гривень. З початку року ціни збільшилися на 2,7%. Згідно з даними статистики, найбільша орендна плата зберігається в Закарпатській області — 11 769 гривень.

Статистика цін на квартиру

Львівська область посідає друге місце, де вартість оренди зросла на 2,9% і досягла 10 749 гривень.

Третє місце посідає Рівненська область, де оренда подорожчала на 3,8% і становить 10 263 гривні.

У Києві ціни збільшилися на 1,5% до 9 777 гривень, і столиця продовжує утримувати четверте місце за вартістю оренди.

Вартість оренди відносно висока в західних і деяких центральних областях України.

Найнижчі ціни в Херсонській (3 118 гривень), Запорізькій (3 623 гривні) і Миколаївській (3 908 гривень) областях.

Нагадаємо, що в місті Пенне (італійський регіон Абруццо) запровадили програму, за якою будинки продають по одному євро. Продаючи будинки за ціною кави, у населеному пункті намагаються зупинити депопуляцію.

Пізніше стало відомо, що жінка купила будинок в Італії за 1 євро. На ремонт вона витратила 475 000 доларів.