Цены продолжают расти: как изменилась стоимость аренды в Украине

С начала года стоимость аренды жилья в Украине возросла. Закарпатская и Львовская области по-прежнему являются наиболее дорогими для арендаторов регионами.

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Об этом сообщает Госстат.

Средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры в марте 2025 года составила 7 413 гривен. С начала года цены увеличились на 2,7%. Согласно данным статистики, наибольшая арендная плата сохраняется в Закарпатской области — 11 769 гривен.

Статистика цен на квартиру

Львовская область занимает второе место, где стоимость аренды выросла на 2,9% и достигла 10 749 гривен.

Третье место занимает Ровенская область, где аренда подорожала на 3,8% и составляет 10 263 гривен.

В Киеве цены увеличились на 1,5% до 9 777 гривен, и столица продолжает удерживать четвертое место по стоимости аренды.

Стоимость аренды относительно высокая в западных и некоторых центральных областях Украины.

Самые низкие цены в Херсонской (3 118 гривен), Запорожской (3 623 гривны) и Николаевской (3 908 гривен) областях.

Напомним, что в городе Пенне (итальянский регион Абруццо) ввели программу, по которой дома продают по одному евро. Продавая дома по цене кофе, в населенном пункте пытаются остановить депопуляцию.

Позже стало известно, что женщина купила дом в Италии за 1 евро. На ремонт она потратила 475 000 долларов.