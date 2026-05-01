"Голодные игры" за жилье возле фронта: почему военные вынуждены платить по 30 тыс. грн за "руины", — СМИ

Военные, выполняющие задачи вблизи фронта, вынуждены самостоятельно искать жилье в условиях острого дефицита и завышенных цен. В прифронтовых городах аренда часто стоит дороже, чем в крупных областных центрах, хотя условия проживания остаются крайне низкими.

Как говорится в сюжете на YouTube-канале "Bihus.info", ситуация с обеспечением жильем для военных остается неурегулированной и продолжает обостряться. Сами журналисты называют эти поиски "голодными играми", ведь вариантов жилья, куда готовы заселить военных, критически мало.

"Вдоль линии фронта с жильем туго. Оно вроде бы есть, но спрос такой, что открывается большое поле для манипуляций. Цены постоянно растут и не имеют никаких ограничений, а для военных часто выставляют отдельные условия. Здесь жильем считается все, что имеет крышу над головой. Сарай — это жилье, летняя кухня — тоже жилье. Найти что-то более-менее нормальное даже на короткий срок очень сложно, потому что владельцы неохотно сдают такие варианты", — объясняют в сюжете.

В частности, ведущая выпуска Александра Федорко обратила внимание на резкий контраст между ценами и качеством жилья в разных регионах. Если в Киеве или Одессе за 30 тысяч гривен можно найти приличную квартиру, то вблизи линии фронта за те же деньги предлагают заброшенные помещения или жилье с минимальными условиями. Например, в Лозовой военные арендуют двухкомнатную квартиру за 30 тысяч гривен и вынуждены делить ее с владельцем.

"Сейчас мои побратимы живут в Лозовой в двухкомнатной квартире вместе с пожилым владельцем и платят за это 30 тысяч гривен в месяц. Найти жилье там практически нереально, большинство вариантов уже заняты или их просто не сдают военным. Лично я арендую в Донецкой области небольшую летнюю кухню за 5 тысяч гривен, где фактически нет никаких условий для нормального проживания", — рассказал военнослужащий 38 ОБрМП Илья "Тамада".

Бойцы рассказывают, что нередко платят от 40 до 50 тысяч гривен за дома или квартиры, которые не соответствуют заявленной стоимости. В таких помещениях часто возникают проблемы с техникой или коммуникациями, и арендаторы вынуждены решать их за свой счет. Расходы делят между несколькими людьми, чтобы хоть как-то уменьшить финансовую нагрузку.

Сложностей добавляет и работа риелторов, поскольку, по словам военных, посредники берут значительные комиссии, иногда до половины стоимости аренды. В отдельных случаях они предлагают дополнительную оплату за возможность первыми просмотреть жилье, фактически создавая искусственную конкуренцию.

"Есть проблема и с риелторами, которые берут до 50% комиссии. Когда мы заселялись в дом, нам сказали, что перед нами уже много желающих, но предложили заплатить больше, чтобы получить приоритет в очереди. Мы согласились, потому что жилье понравилось хотя бы по фото. В итоге заплатили не 22 500 гривен, а 30 тысяч только за то, чтобы первыми посмотреть этот дом", — рассказал военнослужащий 63 бригады Артур Дмитришин.

Ше одной проблемой, которую отметили в сюжете, является предвзятое отношение к военным. Владельцы недвижимости нередко отказывают им в аренде или устанавливают другие условия. Во время журналистского эксперимента выяснилось, что те же квартиры охотно сдают гражданским, но не военным. Также распространена практика, когда в объявлении указана одна цена, а при встрече она растет.

"На OLX часто указывают одну цену, но когда приезжаешь, оказывается, что этого жилья вообще нет. Зато предлагают другой вариант и уже по более высокой стоимости. Например, недавно однокомнатную квартиру сначала оценили в 16 тысяч гривен, но на месте цена выросла еще на две тысячи", — рассказал военный Владислав.

Кроме того, из-за высокого спроса владельцы жилья часто выбирают посуточную аренду, которая приносит больше прибыли. В результате даже за высокие суммы военные не могут найти долгосрочное жилье. Иногда им приходится соглашаться на проживание в помещениях, которые сложно назвать пригодными для жизни.

В частности, еще в прошлом году командир медицинской службы батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова публично заявляла об отсутствии какого-либо механизма расселения подразделений. После получения приказа на перемещение военные сами ищут жилье, тратят собственные средства и время, что напрямую влияет на выполнение боевых задач.

Как отметила Александра Федорко, действующие механизмы компенсации охватывают лишь часть военных и не покрывают реальных расходов, а большинство мобилизованных вообще не имеют доступа к таким выплатам. При этом возможности использования коммунального жилья или выкупа недвижимости для нужд армии остаются нереализованными.

"Механизмы поддержки формально существуют и их можно было бы расширить, в частности за счет использования коммунального жилья, которое часто простаивает. Речь идет не о сложных реформах, а о базовых решениях, которые годами остаются без изменений. В итоге создается впечатление, что государство игнорирует проблему до тех пор, пока военные вынуждены самостоятельно ее решать и лишь время от времени напоминают о ней публично", — сказала ведущая.

Напомним, что в начале года мобилизованные военнослужащие в Украине получили доступ к ипотеке по ставке 3% в рамках программы "еОселя", которая ранее была доступна преимущественно контрактникам. В частности, в январе банки уже начали оформлять первые заявки.

Кроме того, Фокус разбирался, как в Украине работают государственные программы жилищной поддержки для военных и переселенцев и почему вместо простого механизма помощи они часто превращаются в сложную систему с различными условиями. В частности, из-за запутанных правил и ограничений заявители нередко допускают ошибки и теряют право на получение компенсации.