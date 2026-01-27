Ипотека под 3%: Кабмин изменил условия программы "єОселя" для мобилизованных военных

Мобилизованные военнослужащие получили возможность брать ипотеку на жилье под 3% годовых. Ранее такое предложение было доступно только тем, кто служит по контракту.

Об изменениях в правилах программы "єОселя" сообщила 27 января премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Она отметила, что ипотека под 3% доступна мобилизованным военным с 11 января.

По словам премьера, украинские банки уже оформляют первые заявки.

"Среди тех, кто первым воспользовался такой возможностью — военнослужащий Петр Сидоришин, он мобилизовался в 2023 году. Благодаря обновленным условиям Петр вместе с женой смог приобрести собственное жилье в Ровно", — рассказала Юлия Свириденко.

Программа "єОселя" для военных: детали

Премьер-министр отметила, что в условиях программы "єОселя" установлены четкие ограничения на площадь жилья. Военные могут приобрести в ипотеку под 3% годовых:

квартиру — до 115,5 м²;

дом — до 125,5 м².

По данным правительства, за все время действия программы "єОселя" жилье приобрели 23 039 украинских семей на общую сумму более 39,7 млрд грн. Льготные условия действуют не только для военных, а также для правоохранителей, учителей, врачей, ученых, ветеранов и членов их семей и внутренне перемещенных лиц. Приобрести жилье со сниженным процентом годовых смогли 11 185 военнослужащих

Подать заявку на получение кредита можно через портал "Дія".

Напомним, премьер-министр Юлия Свириденко анонсировала расширение программы "єОселя" для мобилизованных 11 декабря 2025 года. Тогда она отмечала, что по решению Кабинета министров Украины мобилизованные военные смогут оформлять ипотеку под 3% вместо 7%, что обеспечит равные возможности с теми, кто служит по контракту.

26 января президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении мобилизации и военного положения до 4 мая 2026 года.