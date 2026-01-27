Іпотека під 3%: Кабмін змінив умови програми "єОселя" для мобілізованих військових

Мобілізовані військовослужбовці отримали можливість брати іпотеку на житло під 3% річних. Раніше така пропозиція була доступна лише тим, хто служить за контрактом.

Про зміни в правилах програми "єОселя" повідомила 27 січня прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Вона зазначила, що іпотека під 3% доступна мобілізованим військовим з 11 січня.

За словами прем'єрки, українські банки вже оформлюють перші заявки.

"Серед тих, хто першим скористався такою можливістю — військовослужбовець Петро Сидоришин, він мобілізувався у 2023 році. Завдяки оновленим умовам Петро разом з дружиною зміг придбати власне житло у Рівному", — розповіла Юлія Свириденко.

Програма "єОселя" для військових: деталі

Прем'єр-міністерка зазначила, що в умовах програми "єОселя" встановлено чіткі обмеження на площу житла. Військові можуть придбати в іпотеку під 3% річних:

квартиру — до 115,5 м²;

будинок — до 125,5 м².

За даними уряду, за весь час дії програми "єОселя" житло придбали 23 039 українських родин на загальну суму понад 39,7 млрд грн. Пільгові умови діють не лише для військових, а також для правоохоронців, учителів, лікарів, науковців, ветеранів і членів їхніх родин та внутрішньо переміщених осіб. Придбати оселі зі зниженим відсотком річних змогли 11 185 військовослужбовців

Подати заявку на отримання кредиту можна через портал "Дія".

Нагадаємо, прем'єр-міністерка Юлія Свириденко анонсувала розширення програми "єОселя" для мобілізованих 11 грудня 2025 року. Тоді вона зазначала, що за рішенням Кабінету міністрів Україні мобілізовані військові зможуть оформлювати іпотеку під 3% замість 7%, що забезпечить рівні можливості з тими, хто служить за контрактом.

26 січня президент України Володимир Зеленський підписав закон про продовження мобілізації та воєнного стану до 4 травня 2026 року.