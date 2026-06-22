Понад 3 500 українців отримають житлову підтримку: куди спрямують 140 млн євро

Українці отримають підтримку для придбання власного житла.

Україна залучає 140 млн євро від Банку розвитку Ради Європи для фінансування житлових програм для внутрішньо переміщених осіб та ветеранів. Загалом підтримку в межах програм отримають понад 3 500 українців. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

Що передбачає фінансування

Адміністративна рада Банку розвитку Ради Європи схвалила дві заявки України загальним обсягом 140 млн євро.

Кошти розподілять таким чином:

80 млн євро — на програму «Житло для ВПО з ТОТ» у межах «єВідновлення»;

60 млн євро — на програму пільгового іпотечного кредитування для ветеранів.

Держава спрямовує гроші на фінансування житлових програм для ВПО Фото: З відкритих джерел

Житло для переселенців

Завдяки 80 млн євро планується профінансувати близько 2 000 житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій.

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Перший транш у розмірі 40 млн євро Україна очікує отримати у вересні цього року.

Програма для ветеранів

Ще 60 млн євро спрямують на програму доступного житлового кредитування для ветеранів та ветеранок.

Очікується, що завдяки пільговій іпотеці та механізму повторного використання повернутих коштів буде надано понад 1 500 іпотечних кредитів.

Як повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба, залучення 140 млн євро є продовженням співпраці з міжнародними партнерами у сфері відновлення житла та підтримки громадян, які постраждали через війну.

За три роки вже майже 500 тисяч родин скористалися житловими програмами від держави.

Раніше Фокус також розповідав про те, що для купівлі однокімнатної квартири в Києві чи Ужгороді українцями доведеться відкладати гроші з усієї зарплати дев'ять років, розповіли аналітики. Та назвав міста в Україні, в яких термін накопичення у чотири рази менший.