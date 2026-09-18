"Зимова підтримка": хто може отримати 19 400 грн на опалювальний сезон

В Україні триває прийом заявок на отримання "Зимової підтримки" у розмірі 19 400 грн для проходження опалювального сезону людям, які проживають на прифронтових територіях.

У програмі, ухваленій урядом на початку вересня, цього року є одна істотна відмінність: виділені кошти не прив’язані до будь-яких товарів, робіт чи послуг. Домогосподарство самостійно визначатиме, як використати цю суму для проходження опалювального сезону, розповів в ефірі "Українського радіо" міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін.

"Зимова підтримка": хто може подати заяву на отримання допомоги?

Така допомога передбачена для мешканців Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей, які фактично проживають у територіальних громадах, визначених двома переліками, опублікованими на сайті міністерства.

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Якщо минулого року на цю допомогу могли претендувати лише ті, хто мешкає в будинках із пічним опаленням, то зараз перелік розширено до 11 категорій:

Одержувачі пенсії по інвалідності або люди з інвалідністю.

Одержувачі державної соціальної допомоги людям з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

Одержувачі державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

Одержувачі надбавки за догляд (особи з інвалідністю I групи, самотні особи з інвалідністю пенсійного віку, самотні пенсіонери, які потребують стороннього догляду).

Одержувачі тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли пенсійного віку, але не отримали права на пенсію.

Одержувачі житлової субсидії (на комунальні послуги, тверде або рідке паливо для опалення, скраплений газ).

Одержувачі допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Батьки, які отримують державну допомогу на дітей.

Одинокі матері або батьки, які отримують державну допомогу на дітей.

Багатодітні сім’ї та прийомні сім’ї.

Дитячі будинки сімейного типу та сім’ї патронатних вихователів.

"Також ми проаналізували відмови за попередній рік і додали можливість для людей з інвалідністю, одиноких непрацездатних пенсіонерів та багатодітних сімей, які не отримують жодної з перелічених виплат, але мають право на таку допомогу. Причини бувають різні: люди просто не подають заявки на виплати, хоча мають на це право. Отже, вони можуть подати заяву разом із документами, що засвідчують право на таку виплату, і також зможуть отримати по 19 400 грн", — уточнив Улютін.

Для консультацій працює єдиний контакт-центр Пенсійного фонду України: 0 800 503 753. Щоб задати питання щодо "Зимової підтримки", слід натиснути "8".

Як і де подати заяву?

Для отримання "Зимової підтримки" мешканці територіальних громад, визначених першим переліком, подають заяву до:

сервісний центр Пенсійного фонду України;

ЦНАП;

органи місцевого самоврядування.

Для отримання "Зимової підтримки" мешканцям територіальних громад, зазначених у другому переліку, заяву подають до виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради. Подавати заяву можна лише особисто.

"По-перше, таким чином ми ідентифікуємо особу. По-друге, особа сама обирає спосіб, у який буде здійснено виплату. Знову ж таки, у зоні 0–20 км це банківський рахунок або "Укрпошта", у зоні 20–50 км, де працюють наші міжнародні партнери, це банківський рахунок або Western Union як їхній платіжний партнер. Це два основні канали", — пояснив міністр.

Людям з обмеженою мобільністю та тим, кому складно самостійно дістатися до установ, допомагатимуть соціальні служби та органи місцевого самоврядування.

Чи може особа подати заяву на отримання виплати від імені особи, яка має на неї право?

Заяву на "Зимову підтримку" за задекларованим, зареєстрованим або фактичним місцем проживання (перебування) на території певної територіальної громади може подати законний представник особи, яка належить до вразливих категорій населення, зокрема опікун, піклувальник, усиновитель або інша особа, яка відповідно до законодавства має право представляти інтереси такої особи.

Чи мають право на "Зимову підтримку" ВПО

Внутрішньо переміщені особи, які на дату подання заяви отримують допомогу на проживання і фактичне місце проживання яких, зазначене у довідці ВПО, розташоване у територіальній громаді, визначеній відповідним переліком в одній з восьми областей, мають право на виплату.

"Зимова підтримка": які документи потрібні?

документ, що підтверджує особу;

паспорт – на себе та на всіх, хто зареєстрований разом з вами;

довідка про ідентифікаційний номер (ІПН);

додатково документи, що підтверджують право на пільгу: довідка про інвалідність, статус багатодітної сім’ї тощо.

У який термін потрібно подати заяву?

Улютін наголосив, що в постанові вказано дату 31 жовтня:

"Майже два місяці — щоб зібрати заявки. Знову ж таки, якщо ми побачимо, що заявки продовжують надходити, ми зможемо продовжити цей термін. Для нас важливо, щоб, по-перше, люди подали заявки на цю програму, а по-друге — не наражалися на небезпеку, якщо, наприклад, сьогодні ситуація гірша і немає необхідності саме в цей момент йти подавати заявку".

Терміни подання заяви на виплату?

На розгляд заяви відводиться п’ять днів. Кошти перераховуються на вказаний у заяві рахунок, а швидкість зарахування залежить від повноти поданих документів.

Наприкінці бесіди міністр наголосив, що кошти для цієї підтримки є.

"Тобто на них не впливають жодні інші інформаційні фактори, які зараз присутні у новинному просторі. Кошти на виплату вже зарезервовані, і вони чекають безпосередньо на домогосподарства-одержувачів, які подають заявки", — запевнив він.

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