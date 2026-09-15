"Денег в бюджете мало": в Раде заявили о приостановлении расходов, кроме трех

Народный депутат от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что из-за значительного дефицита бюджета Украины приостанавливаются все расходы, кроме социальных. Ситуация может улучшиться, если Верховная Рада примет ряд необходимых законов. Какова ситуация с государственными финансами по состоянию на сентябрь 2026 года?

Информация о критической нехватке средств на государственных счетах в день 15 сентября появилась в Telegram-канале народного депутата. Василевская-Смаглюк заявила, что в ближайшее время единственными допустимыми расходами будут социальные выплаты, зарплаты бюджетникам и денежное довольствие военнослужащим. При этом упоминаются законопроекты, которые должна принять Рада для получения помощи от западных институтов, а также звучит критика в адрес народных депутатов, которые особенно "боятся" одного решения, касающегося банковских счетов.

Василевская-Смаглюк написала о дефиците госбюджета, но не уточнила, сколько именно не хватает Украине, чтобы покрыть остальные расходы и дожить до конца текущего года.

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"С сегодняшнего дня в Украине финансируются только социальные расходы, зарплаты бюджетникам и содержание военных. Денег в бюджете мало", — написала она.

В сообщении кратко перечислено, что должны поддержать народные депутаты, чтобы Украина получила макрофинансовую помощь. Упоминается, что нужно проголосовать за "посылки, секьюритизацию". Также есть требование от западных партнеров относительно SEPA — законопроекта, касающегося "безобидного реестра банковских счетов и сейфов". Василевская-Смаглюк подчеркнула, что народные депутаты даже не внесли в повестку дня документ по SEPA.

"Ужасно, как депутаты боятся безобидного реестра банковских счетов и сейфов", — отметила депутат.

Бюджет Украины — Василевская-Смаглюк о проблемах осени 2026 года Фото: Скриншот

Бюджет Украины — что известно о проблемах осени 2026 года

В предыдущем посте Василевской-Смаглюк приведен перечень законопроектов, внесенных в повестку дня на 16 сентября и которые должны поддержать народные депутаты, чтобы в бюджете Украины появились средства. Отмечается, что это обязательства, взятые перед "ЕС, МВФ и Всемирным банком, в частности в рамках Ukraine Facility и программы DPO". В перечне — 10 законопроектов, две ратификации соглашений и одно голосование по бюджету на 2027 год. Среди них — 16051-1 о налогообложении международных посылок (1 чтение), в котором речь идет об отмене льгот при пересечении границы.

Бюджет Украины — Василевская-Смаглюк о законах в Раде

Отметим, что 14 сентября премьер-министр Сергей Корецкий обратился к Верховной Раде по поводу перечня законопроектов, благодаря которым ситуация с бюджетом Украины улучшится. Чиновник сообщил, что главы комитетов получили график голосований, согласно которому можно успеть поддержать все проекты. Корецкий подчеркнул: если народные депутаты поработают, то Украина сможет получить часть из 29,5 млрд долл. от международных институтов.

Напоминаем, что 1 сентября Корецкий впервые четко заявил о бюджетном дефиците и сообщил, какие расходы будут сокращены, а какие останутся без изменений.