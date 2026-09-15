"Грошей в бюджеті обмаль": в Раді заявили про призупинення видатків, окрім трьох

Народна депутатка партії "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, що через значний дефіцит бюджету України припиняються усі видатки, окрім соціальних. Ситуація може покращитись, якщо Верховна Рада прийме низку необхідних законів. Яка ситуація з державними фінансами станом на вересень 2026 року?

Інформація про критичну нестачу коштів на державних рахунках вдень 15 вересня з'явилась у Telegram-каналі нардепки. Василевська-Смаглюк заявила, що найближчим часом єдині допустимі витрати, — це соціальні виплати, зарплати бюджетникам та грошове забезпечення військовослужбовцям. При цьому згадуються законопроєкти, які повинна прийняти Рада для отримання допомоги від західних інституцій, та є критика нардепів, які особливо "бояться" одного рішення щодо банківських рахунків.

Василевська-Смаглюк написала про дефіцит держбюджету, але не уточнила, скільки саме не вистачає Україні, щоб забезпечити інші видатки та дожити до кінця поточного року.

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"З сьогоднішнього дня в Україні фінансуються лише соціальні видатки, зарплати бюджетникам та утримання військових. Грошей в бюджеті обмаль", — написала вона.

У дописі коротко перелічується, що повинні підтримати нардепи, щоб Україна отримала макрофінансову допомогу. Згадується, що потрібно проголосувати за "посилки, сек'ютеризацію". Також є вимога від західних партнерів щодо SEPA — законопроєкту, який стосується "невинного реєстру банківських рахунків і сейфів". Василевська-Смаглюк наголосила, що нардепи навіть не внесли у порядок денний документ щодо SEPA.

"Страшне, як бояться депутати невинного реєстру банківських рахунків і сейфів", — зауважила парламентарка.

Бюджет України — Василевська-Смаглюк про проблеми осені 2026 року Фото: Скриншот

Бюджет України — що відомо про проблеми осені 2026 року

У попередньому дописі Василевської-Смаглюк — перелік законопроєктів, які внесені у порядок денний на 16 вересня і які повинні підтримати нардепи, щоб в бюджеті України з'явились гроші. Наголошується, що це зобов'язання, взяті перед "ЄС, МВФ і Світовим банком, зокрема в межах Ukraine Facility та програми DPO". У переліку — 10 законопроєктів, дві ратифікації угоди та одне голосування щодо бюджету на 2027 рік. Серед них — 16051-1 про оподаткування міжнародних посилок (1 читання), у якому ідеться про скасування пільг при проходженні кордону.

Бюджет України — Василевська-Смаглюк про закони у Раді

Зазначимо, 14 вересня прем'єр-міністр Сергій Корецький звернувся до Верховної Ради щодо переліку законопроєктів, завдяки яким виправиться ситуація з бюджетом України. Посадовець повідомив, що глави комітетів отримали графік голосувань, за яким можна встигнути підтримати усі проєкти. Корецький наголосив: якщо нардепи попрацюють, то Україна зможе отримати частину 29,5 млрд дол. від міжнародних інституцій.

Нагадуємо, 1 вересня Корецький вперше чітко сказав про бюджетний дефіцит і повідомив, які видатки уріжуть, а що не зачеплять.