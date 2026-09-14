Ситуація з державними фінансами близька до критичної: прем'єр звернувся до Ради

Прем'єр-міністр закликав народних депутатів якнайшвидше ухвалити законопроєкти, необхідні для отримання міжнародної фінансової допомоги.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький назвав ситуацію із державними фінансами України майже критичною, про це він написав у Telegram.

Сергій Корецький попередив про дефіцит бюджету

За словами Корецького, уряд офіційно направить усім народним депутатам і профільним парламентським комітетам графік із чіткими дедлайнами щодо необхідних голосувань.

У разі порушення цих строків Україна ризикує втратити значну частину з 29,5 млрд доларів передбаченого міжнародного фінансування.

Ці кошти необхідні для збалансування державного бюджету, фінансування соціальних видатків і потреб Сил оборони, наголосив міністр.

Водночас частина зобов'язань лежить на уряді. Корецький заявив, що Кабмін має виконати 42 необхідні рішення. Раніше уряд планував завершити цю роботу до 1 листопада, однак через складність ситуації термін вирішили скоротити до 15 жовтня.

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"Уряд зі свого боку виконає всі необхідні рішення. Очікуємо такої ж відповідальної роботи від депутатів усіх фракцій і груп", - зазначив Корецький.

Свою заяву Корецький зробив після зустрічі з послами країн G7 та держав – членів Європейського Союзу, головою Верховної Ради, міністрами, депутатами та головами парламентських комітетів. Учасники обговорили синхронну роботу уряду і парламенту для забезпечення міжнародної фінансової підтримки.

Корецький додав, що урядовці готові разом із депутатами опрацювати кожен необхідний законопроєкт, формулювання та норму, щоб забезпечити їхнє якнайшвидше ухвалення.

Нагадаємо, раніше Сергій Корецький повідомив, що Уряд знайшов 70 млрд грн бюджетної економії, які не закріплені за оборонними видатками та будуть спрямовані на потреби армії.

Наразі уряд заявляє про збереження виплат пенсій і зарплат у звичному режимі. Водночас кошти, які можна заощадити на інших статтях бюджету, планують спрямовувати на оборону.