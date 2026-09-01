Економія заради армії: Корецький зробив заяву про пенсії та зарплати

Наразі уряд заявляє про збереження виплат пенсій і зарплат у звичному режимі. Водночас кошти, які можна заощадити на інших статтях бюджету, планують спрямовувати на оборону.

Уряд України запроваджує "жорсткий режим економії" бюджетних коштів, але пенсії та зарплати виплачуватимуть у звичайному режимі. За словами прем’єр-міністра Сергія Корецького, скорочення видатків стосуватиметься коштів, які не закріплені за оборонними потребами. Про це йшлося 1 вересня під час його виступу у Верховній Раді.

Корецький повідомив, що уряд уже визначив 70 млрд грн економії, які планують повністю спрямувати на фінансування армії.

"Уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони. За результатами ми вже знайшли 70 млрд економії, які в повному обсязі будуть спрямовані на потреби оборони", — сказав прем’єр.

Відео дня

Водночас для українців, які отримують пенсії та зарплати з бюджету, Корецький озвучив окрему важливу позицію. За його словами, необхідні соціальні зобов’язання держави виконуватимуться у звичному режимі. Тобто запровадження режиму економії саме собою не означає скорочення пенсій або зарплат. У заяві прем’єра йдеться про перерозподіл бюджетних коштів на користь оборони, а не про скасування чи зменшення соціальних виплат.

Що буде із зарплатами та пенсіями

Корецький наголосив, що виплати пенсій і зарплат продовжать здійснюватися у звичному режимі. Водночас уряд планує максимально скорочувати або переглядати інші бюджетні витрати, які не мають безпосереднього зв’язку з обороною.

Також прем’єр закликав депутатів долучитися до підготовки державного бюджету на 2027 рік. За його словами, під час його формування необхідно виходити з принципу максимальної економії кожної бюджетної гривні.

Важливо

В Україні готують нові правила нарахування пенсій: що зміниться у виплатах

Фінансовий тиск на державний бюджет залишається значним. Корецький заявив, що до кінця 2026 року Україна розраховує отримати від міжнародних партнерів приблизно 30 млрд доларів у межах уже затверджених програм підтримки. Водночас для покриття дефіциту оборонного бюджету країні необхідно додатково залучити 27 млрд доларів.

За словами прем’єра, уряд продовжує переговори з партнерами щодо екстреного фінансування. Отримання частини коштів залежить від виконання Україною взятих на себе зобов’язань.

Нагадаємо, Пенсійний фонд оновив головний показник для розрахунку пенсій. За три місяці 2026 року, від квітня до червня, розрахунковий показник зріс на понад 3 тис. грн, а найвищого рівня досяг у червні.