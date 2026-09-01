Пенсії рахуватимуть по-новому: що зміниться для кожного

ПФУ оновив головний показник для розрахунку пенсій. Що буде з виплатами?

Пенсійний фонд України оновив показники середньої заробітної плати, які використовуються для обчислення пенсій. За три місяці 2026 року, від квітня до червня, розрахунковий показник зріс на понад 3 тис. грн, а найвищого рівня досяг у червні. Фокус розповідає, які нові дані затвердив ПФУ та як показник середньої зарплати використовується під час обчислення майбутніх пенсій.

ПФУ оновив показники зарплати для розрахунку пенсій

Пенсійний фонд України наприкінці серпня 2026 року встановив показники середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески. Саме цей показник відповідно до закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії.

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Нові дані стосуються другого кварталу 2026 року. Показник середньої зарплати для обчислення пенсії становить:

квітень — 25 001,55 грн;

травень — 25 636,03 грн;

червень — 28 169,69 грн.

Так, за два місяці показник, який враховується під час розрахунку пенсій, збільшився на 3 168,14 грн, або приблизно на 12,7%. Найбільше зростання зафіксували у червні, коли середня зарплата, з якої було сплачено страхові внески, перевищила 28 тис. грн.

Показник зарплати для розрахування пенсій зріс

Нові показники ПФУ відображають середню заробітну плату, з якої в Україні фактично сплачували страхові внески. Важливо не плутати цю цифру із середньою зарплатою, яку можуть публікувати для статистичного аналізу доходів населення.

Для пенсійної системи значення має саме заробіток, з якого були сплачені страхові внески.

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У другому кварталі 2026 року динаміка була такою:

Квітень — 25 001,55 грн

Травень — 25 636,03 грн

Червень — 28 169,69 грн

Порівняно з травнем червневий показник зріс ще на 2 533,66 грн, або майже на 10%.

Що означають нові дані ПФУ для розрахунку пенсій

Затверджені цифри не означають, що всі українські пенсії автоматично зростуть на таку саму суму. Показник середньої зарплати є одним із параметрів, які використовуються у формулі обчислення пенсії. Зокрема, на його основі визначають індивідуальний коефіцієнт заробітку людини. Під час розрахунку також враховуються страховий стаж та інші передбачені законодавством показники.

Тому нові дані ПФУ для розрахунку пенсій насамперед важливі для визначення розміру пенсій у випадках, коли для цього застосовуються відповідні показники середньої заробітної плати.

Чи вплинуть нові показники на майбутні пенсії

Зростання показника середньої зарплати, з якої сплачено страхові внески, є важливим для майбутніх пенсіонерів. Однак сам по собі новий показник у 28 169,69 грн не означає, що саме таку зарплату візьмуть для розрахунку пенсії кожної конкретної людини.

Розмір виплати залежить від індивідуальної ситуації — заробітку, з якого сплачувався ЄСВ, тривалості страхового стажу та інших складових пенсійної формули.

Водночас затверджені ПФУ показники формують базу для розрахунків у пенсійній системі. Чим вищою є середня зарплата, з якої сплачено страхові внески, тим важливішою стає різниця між індивідуальним заробітком людини та середнім показником по країні.

Нові показники ПФУ: що важливо знати

Пенсійний фонд затвердив такі показники середньої зарплати, які враховуються для обчислення пенсії:

25 001,55 грн — за квітень 2026 року;

25 636,03 грн — за травень 2026 року;

28 169,69 грн — за червень 2026 року.

За другий квартал показник зріс на понад 3 тис. грн. Ці нові дані ПФУ використовуються в пенсійних розрахунках відповідно до законодавства, проте не означають автоматичного підвищення всіх уже призначених пенсій.

Документи для пенсії — повний перелік для жінок та чоловіків

Тим часом адвокат, керуючий партнер АО Winner Partners Сергій Литвиненко нагадав про документи, що слід підготувати перед виходом на пенсію. І передусім йдеться про:

паспорт громадянина України або ID-картку з довідкою про реєстрацію місця проживання;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

кольорова фотокартка для оформлення пенсійного посвідчення.

"Ключовим елементом є підтвердження страхового стажу, де основним документом є оригінал трудової книжки або відомості з реєстру застрахованих осіб для періодів після першого січня 2004 року. За відсутності необхідних записів додатково надаються довідки з підприємств, архівних установ або цивільно-правових договорів", — нагадує адвокат.

Для чоловіків обов'язковим є надання військового квитку або довідки з комісаріату, а для зарахування періодів навчання за денною формою до 2004 року знадобитися диплом та довідка з навчального закладу.

Жінкам додатково доцільно підготувати свідоцтва про народження дітей та свідоцтво про шлюб у разі зміни прізвища, що дозволить зарахувати до стажу період догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

"За бажанням та за умови фінансової доцільності можна також надати довідку про заробітну плату за будь-які 60 місяців поспіль до 30 червня 2000 року. Якщо ви плануєте отримувати виплати на банківську картку, необхідно заздалегідь оформити довідку з реквізитами IBAN", — додає юрист.

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Нагадаємо, особи, які мають право на пільгове пенсійне забезпечення, додають відповідні посвідчення учасника бойових дій, чорнобильське посвідчення або довідки про роботу зі шкідливими та важкими умовами праці.

"Готовий пакет документів разом із заявою подається особисто до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або дистанційно через вебпортал електронних послуг ПФУ чи застосування Дія з використанням кваліфікованого електронного підпису", — підсумовує Литвиненко.

Нагадаємо, Фокус вже розповідав про пенсії в Україні, а саме про найбільші та найменші виплати від держави українцям.