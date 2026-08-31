Домогосподарки без стажу для пенсії: як отримати компенсацію від чоловіка за втрачені роки

Якщо жінка вела домашнє господарство, не має доходу та страхового стажу для отримання пенсії, то вона може отримати аліменти від чоловіка, навіть не маючи дітей, пояснив юрист. Сімейний кодекс України передбачає, що у такому випадку можна оформити фінансове утримання через суд чи договір. Які умови для отримання таких виплат?

Домогосподарка без пенсійного страхового стажу, або якщо вона втратила працездатність під час порання по господарству, може отримувати виплати від чоловіка, ідеться у матеріалі медіа "РБК-Україна". Наводиться пояснення адвоката Руслана Ружицького, яке стосується виплат до пенсії й навіть після досягнення пенсійного віку. Фінансове забезпечення можливе після розлучення та навіть у випадках, коли у родині немає неповнолітніх дітей, за якими доглядає жінка.

Виплата аліментів на утримання дружини — деталі

Ружицький розповів, що у Сімейному кодексі України є стаття 76 про "право на утримання після розірвання шлюбу". У статті є чотири частини, які описують умови виплат для тієї частини подружжя, яке потребує матеріальної допомоги. У кодексі ідеться про аліменти після розлучення та про утримання на пенсії. Юрист, пояснюючи ситуацію, говорив саме про жінок, які працювали на родину вдома та не отримали страхового стажу.

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Виплата аліментів на утримання дружини — стаття 76 Сімейного кодексу Фото: Скриншот

Які права дружини без пенсійного стажу

Найперше юрист пояснив, що не ідеться про виплати як компенсацію страхового стажу. У законодавстві згадуються аліменти після розлучення, які можна отримувати до пенсії та після досягнення пенсійного віку (якщо є потреба та рішення суду чи договір). Розглядають випадок для жінок, які потребують матеріальної допомоги, бо через домашнє господарство, догляд за дітьми та іншими членами родини вони не отримали освіту, не зробили кар'єру тощо. У такому випадку домогосподарки мають право на аліменти від колишнього чоловіка. При цьому в кодексі вказана умова — колишній чоловік "може надавати матеріальну допомогу". З'ясувалось, що тривалість отримання цих виплат — три роки після розлучення.

Крім того, передбачений варіант отримання допомоги до виходу на пенсію. У такому випадку повинні виконуватись низка умов: шлюб тривав не менш як 10 років, на момент розлучення до пенсії залишалось не більш як п'ять років.

Розмір виплат аліментів на утримання дружини після розлучення встановлюється в суді за статтею 80 Сімейного кодексу, пояснив юрист у коментарі медіа. Виплати залежать від потреб дружини, доходів чоловіка, від його майна та сімейних обставин. Наголошується, якщо жінка отримує пенсію чи інший дохід навіть на рівні прожиткового мінімуму, вона не втрачає право на аліменти. Юрист також розповів, що фінансову допомогу можна оформити також через договір між колишнім подружжям, а не лише через суд. Ружицький наголосив, що Сімейний кодекс надає можливість жінці отримувати матеріальну допомогу "через те, що багато років присвятила сім'ї та не змогла отримати достатній стаж для пенсії".

"Де-юре це не компенсація за втрачену пенсію, а її право на матеріальне утримання", — сказав адвокат.

Зазначимо, у червні Фокус розповів про пенсії в Україні — про найбільші та найменші виплати від держави українцям. З'ясувалось, що мінімальні пенсійні виплати — це 2 595 грн, які можна отримати при страховому стажі 35 років для чоловіків та 30 років для жінок. Верхня межа — 25 950 грн, ідеться в законі про державне пенсійне страхування.

Нагадуємо, сервіс Opendatabot проаналізував пенсії в Україні та встановив, які середні виплати та яка частина українських пенсіонерів живе на 3,5 тис. грн.