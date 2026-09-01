Бюджет України різко уріжуть: Корецький заявив про жорстку економію

Уряд знайшов 70 млрд грн бюджетної економії, які не закріплені за оборонними видатками та будуть спрямовані на потреби армії.

Про це заявив Прем’єр-міністр Сергій Корецький під час виступу у Верховній Раді, передає кореспондент "Укрінформу".

“Уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони. Ми вже знайшли 70 млрд грн економії, які у повному обсязі будуть спрямовані на потреби армії”, — зазначив Корецький.

Водночас прем’єр наголосив, що всі необхідні соціальні зобов’язання виконуватимуться. Йдеться, зокрема, про виплату пенсій і зарплат.

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Під час підготовки проєкту державного бюджету на 2027 рік уряд також має виходити з принципу максимальної економії коштів.

Брак коштів на оборону

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на оборону бракує 27 млрд грн: у бюджеті не вистачає коштів навіть на виплату зарплат військовим до кінця року. Про це заявляв народний депутат Василь Мокан. За його словами, військові також повідомляли, що не отримали анонсованого урядом підвищення виплат.

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Також повідомлялося, що в Україні можуть виникнути проблеми з виплатами військовим через нестачу коштів. За словами Микити Потураєва, без необхідних заходів країна може опинитися на межі банкрутства.

Раніше Фокус писав, що в червні Міноборони України повідомило про реформу, яка передбачала підвищення надбавок військовослужбовцям і визначення чіткіших термінів служби. Президент Володимир Зеленський заявляв, що виплати військовим у тилу мають становити щонайменше 30 тис. грн, а на передовій — сягати 300 тис. грн.