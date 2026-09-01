Бюджет Украины резко урежут: Корецкий заявил о жесткой экономии

Правительство нашло 70 млрд грн бюджетной экономии, которые не закреплены за оборонными расходами и будут направлены на нужды армии.

Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий во время выступления в Верховной Раде, сообщает корреспондент "Укринформа".

"Правительство вводит жесткий режим экономии бюджетных средств, не закрепленных на нужды обороны. Мы уже нашли 70 млрд грн экономии, которые в полном объеме будут направлены на нужды армии", — отметил Корецкий.

В то же время премьер подчеркнул, что все необходимые социальные обязательства будут выполняться. Речь идет, в частности, о выплате пенсий и зарплат.

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При подготовке проекта государственного бюджета на 2027 год правительство также должно руководствоваться принципом максимальной экономии средств.

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Нехватка средств на оборону

Напомним, ранее сообщалось, что на оборону не хватает 27 млрд грн: в бюджете не хватает средств даже на выплату зарплат военным до конца года. Об этом заявил народный депутат Василий Мокан. По его словам, военные также сообщали, что не получили анонсированного правительством повышения выплат.

Также сообщалось, что в Украине могут возникнуть проблемы с выплатами военным из-за нехватки средств. По словам Никиты Потураева, без принятия необходимых мер страна может оказаться на грани банкротства.

Ранее Фокус сообщал, что в июне Минобороны Украины объявило о реформе, предусматривающей повышение надбавок военнослужащим и установление более четких сроков службы. Президент Владимир Зеленский заявлял, что выплаты военным в тылу должны составлять не менее 30 тыс. грн, а на передовой — достигать 300 тыс. грн.