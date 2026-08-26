На оборону нужно 27 млрд грн: в бюджете не хватает денег на зарплату военным

В бюджете нет денег на выплату зарплат военным до конца года. Кроме того, военные сообщают, что не получили повышение зарплаты, о котором ранее объявили в правительстве.

Об этом в интервью заявил народный депутат от партии "Слуга народа" Василий Мокан.

"В настоящее время нет ресурсов для покрытия даже существующего уровня заработной платы до конца года. Почему мы не проголосовали за проект бюджета на 2026 год? Потому что эта проблема была заложена ещё в конце 2025 года. С самого начала было понятно, что примерно через полгода в 2026 году, в середине лета, встанет вопрос о нехватке средств на Силы безопасности и обороны. Так и произошло…", — заявил он.

Но, несмотря на это, правительство объявило о повышении выплат военным. Однако, по словам политика, военные утверждают, что никакого повышения зарплат не было.

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"Мне из многих воинских частей рассказывают, что никакого повышения зарплат не было", — добавил Мокан.

Дефицит оборонного бюджета и повышение зарплат военнослужащим

Ранее президент Владимир Зеленский в ходе заседания "Коалиции желающих" 24 августа сообщил, что дефицит средств в бюджете на нужды ВСУ обусловлен значительным перерасходом средств в первом полугодии, когда использовались ресурсы, запланированные на второе полугодие. В целом дефицит оборонного бюджета составляет 27 миллиардов.

"Нам также приходится сталкиваться с дефицитом финансирования. Из-за особенностей функционирования оборонного бюджета в начале этого года Министерство обороны использовало средства, предусмотренные в бюджете на конец года… Но общий дефицит составляет 27 миллиардов… это для нас очень важно", — сказал он.

Также о том, что у Украины вскоре закончатся средства на выплаты военным. Страна вообще может обанкротиться, если не принять соответствующие меры, заявил Никита Потураев.

Ранее "Фокус" сообщал , что в июне Министерство обороны Украины сообщило о реформе, предусматривающей увеличение надбавок военнослужащим и более четкие сроки службы. Президент Владимир Зеленский объявил, что военные в тылу будут получать не менее 30 тыс. грн, а на передовой выплаты достигнут 300 тыс. грн.