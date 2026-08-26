На оборону бракує 27 млрд грн: у бюджеті не вистачає грошей на заплату військовим

У бюджеті немає грошей на виплату зарплат військовим до кінця року. Також військові розповідають, що не отримали збільшену зарплатню, яку раніше анонсували в Уряді.

Про це в інтерв'ю заявив народний депутат від "Слуги народу" Василь Мокан.

"Наразі немає ресурсів для покриття навіть існуючого рівня заробітних плат до кінця року. Чому ми не голосували за проєкт бюджету 2026 року? Тому що ця проблема була закладена ще наприкінці 2025 року. Було зрозуміло з самого початку, що приблизно через пів року у 2026 році, в середині літа, постане питання нестачі коштів на Сили безпеки та оборони. Так і сталося…", — заявив він.

Але незважаючи на це, уряд анонсував підвищення виплат військовим. Але, за словами політика, військові кажуть, що ніяких підвищень зарплат не було.

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"Мені з багатьох військових частин розповідають, що ніякого підвищення зарплат не було", — додав Мокан.

Дефіцит оборонного бюджету та підвищення зарплат військовим

Перед тим президент Володимир Зеленський під час засідання "Коаліції охочих" 24 серпня повідомив про те, що дефіцит коштів у бюджеті на потреби ЗСУ зумовлений значним перевитрачанням коштів у першому півріччі, коли використовувалися ресурси, заплановані на друге півріччя. Загалом дефіцит оборонного бюджету становить 27 мільярдів.

"Нам також доводиться мати справу з дефіцитом фінансування. Через особливості функціонування оборонного бюджету на початку цього року Міністерство оборони використало кошти, передбачені в бюджеті на кінець року… Але загальний дефіцит становить 27 мільярдів… це для нас дуже важливо", — сказав він.

Також про те, що в України невдовзі закінчаться кошти на виплати військовим. Країна взагалі може збанкрутувати, якщо не прийняти відповідних заходів, заявив Микита Потураєв.

Раніше Фокус писав, що у червні Міноборони України інформувала про реформу, яка передбачала збільшення надбавок військовослужбовцям та чіткіші терміни служби. Президент Володимир Зеленський анонсував, що військові у тилу отримуватимуть щонайменше 30 тис. грн, а на передовій виплати сягнуть 300 тис. грн.