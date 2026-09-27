Пенсия по инвалидности: когда можно перейти на выплаты по возрасту и как это сделать

Пенсия по инвалидности может оставаться более выгодной даже после достижения пенсионного возраста. Эксперт объяснила, от чего зависит её размер.

Украинцы, получающие пенсию по инвалидности, по достижении соответствующего пенсионного возраста могут перейти на пенсию по возрасту. Однако такая смена вида пенсии не происходит автоматически — пенсионеру необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины с заявлением. Об этом "Фокусу" рассказала юрист Дина Дрижакова.

Она объясняла порядок перехода с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту.

По её словам, эта процедура регулируется законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и носит добровольный характер. Для перехода человек должен достичь соответствующего пенсионного возраста и иметь необходимый страховой стаж.

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Когда можно выйти на пенсию по возрасту

Общий пенсионный возраст в Украине составляет 60, 63 или 65 лет. Конкретный возраст выхода на пенсию зависит от количества накопленного страхового стажа.

Дина Дрыжакова , адвокат, руководитель юридической компании Prima Leader Group

Лицам с инвалидностью I или II группы пенсия зачастую может быть сопоставимой или выше благодаря надбавкам и особенностям расчета. Однако с возрастом или после дополнительного накопления стажа пенсия по возрасту может стать более выгодной.

В 2026 году для назначения пенсии по возрасту в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа.

В то же время сам факт достижения соответствующего возраста не означает автоматического перехода на другой вид пенсии. Необходимо подать заявление в ПФУ.

Эксперт обращает внимание и на размер будущей выплаты. Перед переходом стоит выяснить, какой будет пенсия по возрасту, и сравнить её с текущей пенсией по инвалидности.

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"Переход осуществляется только в том случае, если пенсия по возрасту выше или более выгодна для человека", — отмечает Дина Дрижакова.

По её словам, если расчёт показывает меньшую сумму, специалисты Пенсионного фонда могут провести соответствующие расчёты и разъяснить целесообразность перехода.

Как оформить переход

Для изменения вида пенсии необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины.

Заявление можно подать:

лично — в любой сервисный центр ПФУ независимо от места регистрации;

онлайн — через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда по адресу portal.pfu.gov.ua с помощью КЭП или "Дия.Подписи".

Для оформления могут потребоваться паспорт гражданина Украины или ID-карта со справкой о регистрации места жительства, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, а также документы, подтверждающие страховой стаж.

Если после назначения пенсии по инвалидности человек продолжал работать, может потребоваться трудовая книжка или другие документы, подтверждающие дополнительный страховой стаж.

Кроме того, при необходимости можно предоставить документы о заработной плате для уточнения данных, используемых при расчете.

Пенсия по возрасту не всегда будет превышать выплаты по инвалидности Фото: Из открытых источников

Когда начнут выплачивать пенсию по возрасту

Дина Дрыжакова отмечает, что в случае перехода с одного вида пенсии на другой пенсия по возрасту назначается со дня подачи заявления и необходимых документов.

Размер выплаты будет определяться с учетом имеющегося страхового стажа и заработка по формуле, применяемой для пенсии по возрасту.

Особое значение может иметь стаж, накопленный после назначения пенсии по инвалидности. Если человек продолжал официально работать и накопил не менее 24 месяцев нового страхового стажа, ПФУ должен провести перерасчет пенсии с учетом этого стажа. По желанию также может учитываться новый заработок.

Будет ли пенсия по возрасту всегда больше?

Не стоит автоматически полагать, что после перехода размер выплаты увеличится. По словам эксперта, для людей с инвалидностью I или II группы пенсия по инвалидности может быть сопоставимой или даже выше благодаря предусмотренным надбавкам и особенностям её расчёта.

В то же время с возрастом или после накопления дополнительного страхового стажа пенсия по возрасту может стать более выгодной.

Поэтому перед подачей заявления Дина Дрыжакова советует предварительно выяснить ориентировочный размер пенсии по возрасту и сравнить его с текущей выплатой.

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"Перед подачей заявления вы можете обратиться к специалистам ПФУ (или проверить через личный кабинет на портале ПФУ), чтобы предварительно рассчитать ориентировочный размер пенсии по возрасту и сравнить его с текущими выплатами", — советует юрист.

Напомним, что в Украине малообеспеченные семьи могут получать государственную социальную помощь, однако эта выплата назначается временно, как правило, на 6 месяцев.

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