Денег на всех может не хватить: что будет с зарплатами и пенсиями в Украине

Какой будет минимальная пенсия в 2027 году, состоялось ли обещанное повышение зарплат учителям и хватит ли на это средств в бюджете в дальнейшем? На эти вопросы Фокусу ответила экономист Александра Мироненко.

Пенсии и зарплаты бюджетников относятся к расходам, которые государство обязано финансировать даже в условиях бюджетного дефицита. Но это не означает, что финансовая ситуация не может повлиять на выплаты: Украина по-прежнему зависит от международной помощи, а её недополучение уже сказывается на других бюджетных расходах.

Экономист Александра Мироненко объяснила Фокусу, как в 2027 году планируется финансировать пенсии и зарплаты, что означает статус "защищенных" расходов, есть ли задержки с социальными выплатами и какова может быть минимальная пенсия. Отдельно она рассказала, как финансируется сентябрьское повышение окладов учителей и почему фактический рост их зарплат может отличаться от заявленного.

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Хватит ли денег на пенсии и зарплаты в Украине

По словам Мироненко, источником финансирования заработной платы педагогов является общий фонд государственного бюджета. Он пополняется как за счет собственных доходов государства, так и за счет международной помощи, после чего средства распределяются между бюджетными расходами.

Александра Мироненко , эксперт по бюджетным вопросам Центра экономической стратегии, экономист

Источником расходов на заработную плату учителям является общий фонд государственного бюджета. То есть все поступления, направляемые в него — как собственные налоговые и прочие поступления, так и международная помощь — впоследствии распределяются между всеми статьями расходов. С начала полномасштабного вторжения все расходы гражданского сектора покрываются за счет международной помощи.

Тот же принцип действует и в отношении финансирования пенсий. Доходы бюджета формируются, в частности, за счёт НДС, НДФЛ, акцизов и пошлин, а дефицит покрывается за счёт заёмных средств и грантов.

"Как и в случае с зарплатами учителей — общий фонд государственного бюджета пополняется как за счет собственных доходов бюджета, так и за счет международной помощи. Это налоги (НДС, НДФЛ, акцизы, пошлины), а также долговое и грантовое финансирование, которое покрывает дефицит. Именно эти средства пойдут и на пенсии".

Что будет, если денег в бюджете не хватит

Один из ключевых вопросов, касающихся выплат в следующем году, — стабильность международного финансирования. По словам Мироненко, именно поступление международной помощи остается главным вызовом.

Она отмечает, что получение этой помощи зависит от выполнения Украиной взятых на себя обязательств — от решений правительства до принятия законов парламентом и подписания президентом уже принятых решений.

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"Главным вызовом по-прежнему остается поступление международной помощи. Она, в свою очередь, зависит от выполнения обязательств, взятых на себя Украиной. Речь идет о принятии решений правительством, голосовании депутатов за законы, а также о подписании президентом уже принятых решений. Мы отстаем по всем этим пунктам", — отмечает эксперт.

По её словам, из-за этого Украина уже недополучает международную помощь, что ограничивает возможности финансирования бюджетных нужд.

Из-за этого мы уже недополучаем помощь, поэтому не можем покрывать все потребности, что уже видно по приостановке капитальных расходов

Если ситуация с международным финансированием не улучшится, сокращение расходов, по её оценке, может продолжиться: "Расходы будут сокращаться и дальше, что в результате затронет и защищённые статьи бюджета".

Могут ли сократить выплаты на пенсии и зарплаты?

Пенсии и зарплаты бюджетников относятся к защищенным расходам. Механизм их защиты определяется статьей 55 Бюджетного кодекса.

К защищенным расходам общего фонда относятся расходы на оплату труда сотрудников бюджетных учреждений, начисления на заработную плату, медикаменты, питание, коммунальные услуги и энергоносители, обслуживание долга и другие расходы, определенные законом. В этот перечень входят и социальные выплаты населению.

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"Механизм защищенных расходов закреплен в статье 55 Бюджетного кодекса. К защищенным относятся расходы общего фонда на оплату труда работников бюджетных учреждений, начисления на заработную плату, медикаменты, питание, коммунальные услуги и энергоносители, обслуживание долга и прочее. В этот перечень входят и социальные выплаты населению", — поясняет Александра Мироненко и подчеркивает, что объем защищенных расходов нельзя сокращать при уменьшении бюджетных ассигнований. Механизм защищенных расходов устанавливает статья 55 Бюджетного кодекса, а не закон о Государственном бюджете.

В то же время Мироненко отмечает, что в настоящее время задержек с выплатой пенсий и зарплат не наблюдается.

"У государства есть обязательства перед гражданами по осуществлению всех гарантированных расходов, в частности по выплате зарплат и пенсий. Пока задержек с этими выплатами не наблюдается, так как их будут "сокращать" в последний момент", — говорит эксперт.

Зарплаты учителям: произошло ли повышение на 20 % и что будет дальше

Отдельным направлением расходов остается финансирование заработной платы педагогов. Непосредственно выплаты учителям осуществляются за счет субвенции на образование, которую государство направляет из госбюджета в местные бюджеты.

Сентябрьское повышение окладов стало возможным благодаря новой программе повышения престижа труда в сфере образования. Часть средств из этой программы была перенаправлена в образовательную субвенцию для обеспечения ожидаемого повышения выплат.

"Если говорить о конкретных бюджетных программах, то зарплаты учителям выплачиваются из субвенции на образование, которая направляется из государственного бюджета в местные. Повышение окладов обеспечила новая программа повышения престижа труда в сфере образования, часть средств которой затем была перенаправлена в образовательную субвенцию, чтобы осуществить ожидаемое повышение выплат", — отмечает Мироненко.

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Однако говорить о том, произошло ли фактическое повышение зарплат в сентябре, пока рано. Во-первых, месяц ещё не закончился, а во-вторых, официальная статистика появится позже.

На данный момент самые свежие доступные данные о среднемесячной зарплате в сфере образования относятся к июлю — 20 445 грн. По словам Мироненко, это на 19 % больше, чем в ноябре прошлого года.

"Это на 19 % больше, чем в ноябре прошлого года (с декабрем лучше не сравнивать, так как в конце года могут быть надбавки или другие выплаты). Но фактически повышение на 30% с 1 января произошло не везде или не в полном объеме", — отмечает она.

Окончательные параметры пенсионных выплат и социальных стандартов станут ясны после принятия госбюджета на 2027 год. А пока ключевым фактором для выполнения всех запланированных расходов остаются поступления в бюджет и своевременное поступление международной помощи

В то же время обращает внимание на саму систему оплаты труда педагогов. Значительную роль в итоговой сумме выплат играют надбавки и доплаты: "Проблема не в попытке повысить зарплаты, а в самой системе оплаты труда с множеством надбавок. Поскольку выделенных средств не хватает, чтобы выплатить всем учителям повышенную базовую ставку, общинам приходится изыскивать собственные средства на эти цели".

Если местным общинам не удается найти необходимое финансирование, они могут сократить доплаты.

"И когда найти эти средства не удается, они начинают сокращать надбавки к зарплате, которые зачастую составляют большую её часть. В результате — повысить зарплаты в полном объеме может не получиться", — объясняет Мироненко.

Поэтому заявленное повышение оклада не обязательно означает такое же увеличение фактической зарплаты каждого учителя.

Какую сумму выделили на пенсии в бюджете на 2027 год

В проекте бюджета предусмотрен трансферт в Пенсионный фонд на доплаты к пенсиям в размере 292,8 млрд грн. Из этой суммы 5 млрд грн должны поступить из специального фонда.

В то же время общий объем средств государственного бюджета, направляемых в Пенсионный фонд, в 2027 году, по данным Мироненко, должен вырасти с 451 млрд грн в 2026 году до 519 млрд грн в 2027 году.

В то же время, по её словам, собственные доходы Пенсионного фонда растут быстрее, чем бюджетный трансферт. В результате соотношение собственных средств к трансферту из бюджета увеличивается, что означает номинальное снижение зависимости Пенсионного фонда от государственного бюджета.

Какой будет минимальная пенсия в 2027 году

Правительственный проект бюджета предусматривает повышение минимальной пенсии с 2595 до 2878 грн. Это на 283 грн, или примерно на 10,9%.

Однако эти показатели пока не являются окончательными, поскольку речь идет лишь о правительственном законопроекте.

"Это пока не окончательные цифры, поскольку речь идет лишь о правительственном законопроекте. Показатели могут измениться в ходе рассмотрения в Верховной Раде", — отмечает Александра Мироненко, но добавляет, что социальные стандарты при прохождении законопроекта о бюджете через парламент обычно меняются нечасто.

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"В то же время социальные стандарты в проекте и в утвержденном законе, как правило, меняются редко. Они вступят в силу с начала 2027 года", — говорит она.

Напомним, в этом году Украина оказалась в самой сложной бюджетной ситуации с 2022 года, о чем ранее заявил министр финансов Сергей Марченко.

Кроме того, Фокус сообщал , что на фоне дефицита ликвидности правительство может быть вынуждено отложить часть невоенных расходов и социальных выплат.