"Дошли до предела": в Минфине предупредили о возможной задержке соцвыплат и девальвации гривны

В ближайшее время в Украине возможны задержки с социальными выплатами, поскольку ситуация с бюджетным финансированием крайне напряженная.

Об этом на заседании парламентского финансового комитета заявил министр финансов Сергей Марченко, пишет у себя в Telegram-канале народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

"Мы сейчас дошли до предела, и нет объяснений, почему мы в этот сложный период не можем проголосовать эти законопроекты, понимая, какая цена вопроса", — цитирует она Марченко.

На заседании министр объяснил, каким образом сейчас проходит сокращение расходов. Во-первых, все менее актуальные расходы перенесены на конец года. Во-вторых, на заседание правительства вынесен регламент, что планируется делать в период, когда ограничена ликвидность бюджета.

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"То есть, речь идет о том, что будут поступать доходы, мы в первую очередь финансируем сектор безопасности и обороны. Далее, как только появляется финансирование, мы финансируем все остальные расходы. Это будет касаться не только госбюджета, но и всех видов бюджетов, в том числе местных".

Марченко добавил, что любые программы поддержки, капитального производства и другие фактически будут приостановлены до момента, пока не будет достаточно средств для их финансирования.

Василевская-Смаглюк также пишет, что министр финансов не исключает задержки по социальным выплатам из-за недостаточных поступлений на единый казначейский счет. Он выразил надежду, что до задержек зарплат не дойдет, поскольку это будет означать финансовую катастрофу.

Глава Минфина допустил, что могут быть и задержки и с выплатой зарплат в бюджетном секторе:

"Задержка вызовет социальное возмущение. В результате социального возмущения будут другие шаги и действия. Мы не исключаем монетарное финансирование бюджета. С соответствующей девальвацией гривны, инфляцией и другими отрицательными последствиями. Надо понимать, что сидеть и ждать, пока придут деньги, мы не можем".

Весь этот мрачный сценарий возможен, если депутаты снова не поддержат необходимые законопроекты. Помимо перечисленных выше последствий, это может поставить под угрозу сотрудничество с международными кредиторами.

Украина может не получить следующий транш Международного валютного фонда (МВФ) в размере $1,66 млрд до конца года из-за недостаточного прогресса в выполнении условий программы и отклонения парламентом необходимых законопроектов.

Как известно, Верховная Рада должна была еще до конца марта 2026 года принять пакет налоговых мер, состоящий из четырех ключевых пунктов:

продление военного сбора 5%; налогообложение цифровых платформ ("налог на OLX"); НДС для ФЛП; налогообложение посылок из-за рубежа.

Однако депутаты отказались поддерживать спорные инициативы, включая введение НДС на международные посылки стоимостью до 150 евро. Кабинет министров вынужден заново вносить отклоненные законопроекты на рассмотрение парламента.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа по итогам встречи с миссией МВФ в Киеве в начале сентября написала, что получение очередного транша — под риском, а речь не только о $1,66 млрд, но и о гораздо большей помощи.

Недавно сообщалось, что резервы Украины в августе сократились на $2,53 млрд. В то же время объем ценных бумаг сократился на 31,8% — до $18,59 млрд. Это минимальный показатель с апреля 2023 года.

Андрей Шевчишин, финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков, прогнозирует, что ситуация с внешним финансированием может ухудшиться. В частности, он ожидает, что Международный валютный фонд может приостановить дальнейшее финансирование Украины, а Европейский Союз — сократить объемы выделения средств.

Напомним, нардеп Даниил Гетманцев заявил, что в государственном бюджете уже не хватает собственных доходов даже на полное финансирование обороны, а затяжная война может потребовать еще сотен миллиардов гривен.