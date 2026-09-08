Резервы Украины в августе сократились на 2,53 млрд долларов. Финансовый аналитик Андрей Шевчишин предупреждает о риске приостановки финансирования со стороны МВФ и объясняет, что это может означать для курса доллара.

Золотовалютные резервы Украины в августе сократились на 5% — на 2,53 млрд долларов, до 48,66 млрд долларов. С начала 2026 года их объем уменьшился на 8,6 млрд долларов, или на 15,1%. На этом фоне меняется и структура резервов. Финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает, что Национальный банк может готовиться к периоду более масштабных валютных интервенций.

По его данным, в августе объем наличных денег, депозитов и средств на счетах в структуре резервов достиг исторического максимума — 26 млрд долларов. За месяц этот показатель вырос на 28%.

В то же время объем ценных бумаг сократился на 31,8% — до 18,59 млрд долларов. Это минимальный показатель с апреля 2023 года.

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Андрей Шевчишин , финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков

Главная проблема — нарушение ритмичности поступлений из-за невыполнения обязательств, взятых на себя Украиной. Хотя, на мой взгляд, ситуация такова, что нужно обсуждать с партнерами дополнительные программы. И дальше ситуация, судя по всему, будет ухудшаться. МВФ, скорее всего, приостановит помощь, а ЕС сократит выделение средств. А вот НБУ будет покрывать дефицит рекордными интервенциями. Поэтому он и накапливает наличные.

"Очень интересный звонок. НБУ переходит на наличные?" — отметил Шевчишин.

По мнению аналитика, одним из главных рисков для валютной стабильности является нерегулярность внешнего финансирования.

"Главная проблема — нарушение ритмичности поступлений из-за невыполнения обязательств, взятых на себя Украиной", — добавил эксперт.

Он считает, что в нынешних условиях Украине следует вести переговоры с международными партнерами не только о выполнении действующих программ, но и о дополнительной финансовой поддержке.

"Хотя, на мой взгляд, ситуация такова, что нужно обсуждать с партнерами дополнительные программы", — отметил эксперт.

Будет ли новое финансирование от МВФ

Шевчишин предполагает, что ситуация с внешним финансированием может ухудшиться. В частности, он ожидает, что Международный валютный фонд может приостановить дальнейшее финансирование Украины, а Европейский Союз — сократить объемы выделения средств.

"И дальше ситуация, судя по всему, будет ухудшаться. МВФ, скорее всего, приостановит помощь, а ЕС сократит выделение средств", — прогнозирует аналитик.

Сокращение резервов в августе происходило одновременно с изменением их структуры: доля средств в наличности, на депозитах и на счетах выросла, тогда как портфель ценных бумаг существенно сократился

В то же время, по его оценке, в случае сокращения или задержки международных поступлений основная нагрузка на валютный рынок может лечь на НБУ.

Такая динамика может свидетельствовать о том, что НБУ готовится к необходимости более активно поддерживать валютный рынок в случае возникновения проблем с регулярностью международного финансирования

"А вот НБУ будет покрывать дефицит рекордными интервенциями. Поэтому он и накапливает наличные", — пояснил Шевчишин.

Напомним, ранее эксперт отмечал, что даже если НБУ удерживает курс на уровне около 45 грн, есть факторы, которые могут подтолкнуть доллар к новому уровню.

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Между тем 8 сентября курс валют в Украине демонстрирует изменения на наличном и межбанковском рынках. По данным портала "Курс Украины", доллар в банках покупают в среднем по 44,251 грн, а продают по 44,764 грн. Евро стоит 51,370 грн при покупке и 52,011 грн при продаже.

Курс валют в банках

Доллар США (USD):

покупка — 44 251 грн;

продажа — 44 764 грн.

Евро (EUR):

покупка — 51 370 грн;

продажа — 52 011 грн.

Польский злотый (PLN):

покупка — 11 550 грн;

продажа — 12 121 грн.

Венгерский форинт (HUF):

покупка — 0,105 грн;

продажа — 0,145 грн.

Чешская крона (CZK):

покупка — 1 600 грн;

продажа — 2 140 грн.

Курс доллара и евро на межбанковском рынке

По состоянию на 12:35 8 сентября на межбанковском валютном рынке доллар торговался на уровне 44,446 грн при покупке и 44,480 грн при продаже. Средний курс составлял 44,463 грн.

Курс евро на межбанковском рынке составлял 51 600 грн при покупке и 51 650 грн при продаже. Средний курс — 51 625 грн.

Курс валют при наличных расчетах

Средний курс доллара на наличном рынке Украины по состоянию на 12:50 составлял:

покупка — 44 531 грн;

продажа — 44 734 грн.

Для тех, кто планирует покупать валюту, средний курс продажи доллара в обменных пунктах составляет около 44,73 грн/доллар. А банки продают доллар в среднем по 44,76 грн.