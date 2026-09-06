Доллар готовят к скачку: курс может подняться даже выше 45 грн

Увидим ли мы доллар по 45 грн? Андрей Шевчишин назвал диапазон курса на межбанковском и наличном рынках на 7–12 сентября.

На валютном рынке Украины усиливается дефицит валюты. Спрос растет, в то время как предложение остается ограниченным, а гривну продолжают поддерживать значительные интервенции Национального банка. На следующей неделе внимание будет приковано к верхней границе курсового диапазона, поскольку ее преодоление может открыть доллару путь к отметке 45 грн и выше. О ситуации с долларом и прогнозе на 7–12 сентября рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Доллар на межбанковском рынке: прогноз до 44,85 грн

По словам эксперта, в течение недели с 31 августа по 4 сентября спрос на валюту продолжал расти. Среднесуточный объем покупок валюты на межбанковском рынке увеличился на 5,6% — до 435 млн долларов. Это максимальный показатель с декабря 2025 года.

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В то же время предложение практически не изменилось. Оно сократилось лишь на 0,3% — до 224,5 млн долларов. В результате дефицит по клиентским операциям на межбанке вырос на 12,7% — до 210,3 млн долларов в сутки. По оценке Шевчишина, это самый высокий показатель с декабря 2024 года.

Андрей Шевчишин , Финансовый аналитик

Дефицит валютного рынка достиг максимальных значений, и это структурная проблема.

На этом фоне НБУ продолжает компенсировать нехватку валюты своими интервенциями. За неделю регулятор продавал в среднем $265,8 млн в сутки, а общий объем интервенций составил около $1,329 млрд.

Шевчишин прогнозирует, что на следующей неделе курс доллара на межбанковском рынке будет колебаться в диапазоне 44,50–44,85 грн.

"Мы следим именно за верхней границей курса, поскольку ее преодоление откроет путь к отметке 45 и даже выше", — сказал эксперт в своем обзоре.

Какой курс доллара установил НБУ

По данным портала "Курс Украины", средний курс в банках составляет:

покупка доллара — 44,391 грн;

продажа — 44,865 грн.

Средний коммерческий курс составляет 44,6582 грн.

А на 7 сентября Национальный банк установил официальный курс доллара на уровне 44,5616 грн.

Отметим, что в этот день в США — выходной, поэтому глобальная валютная торговля будет проходить в условиях пониженной ликвидности.

По словам Шевчишина, это может вызывать резкие колебания даже при небольших объемах торгов.

Евро может оставаться выше 52 грн

Динамика курса евро в Украине будет в значительной степени зависеть от соотношения курса евро к доллару на мировом рынке.

Шевчишин отмечает, что в настоящее время динамика курса сохраняется на уровне 1,16 доллара за евро. В то же время на следующей неделе на мировом валютном рынке ожидаются важные события — решение Европейского центрального банка по процентной ставке и публикация данных по инфляции в США.

"Пока что похоже, что курс евро удержится в диапазоне 52–52,5 наличных евро", — прогнозирует эксперт.

Официальный курс евро на 7 сентября составляет 51,7882 грн.

В банках средние значения следующие:

покупка — 51 509 грн;

продажа — 52 160 грн.

Средний коммерческий курс — 52,1255 грн.

Как гривне удается удержаться

Андрей Шевчишин обращает внимание на ухудшение баланса валютного рынка. Среди причин он называет проблемы с работой портов, падение экспорта и рост импортного спроса после начала нового делового сезона.

В то же время НБУ продолжает поддерживать гривну. Именно благодаря интервенциям регулятора рыночное давление пока не полностью отражается в курсе.

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По словам аналитика, запас прочности постепенно сокращается, в то время как потребность в интервенциях остается высокой.

"Как только руководитель НБУ ослабляет контроль, курс сразу начинает расти", — пояснил Шевчишин.

Он также обращает внимание на сокращение внешней помощи и предстоящий процесс формирования бюджета. До 15 сентября правительство должно представить в Верховной Раде проект государственного бюджета на 2027 год, а вопрос внешнего финансирования остается важным фактором для валютного рынка.

Курс доллара — прогноз на неделю, 7–12 сентября

Базовый прогноз Андрея Шевчишина на следующую неделю:

межбанковский курс — 44,50–44,85 грн за доллар;

наличный доллар — 44,75–45,25 грн;

наличный евро — 52–52,50 грн.

Ключевым ориентиром для доллара станет верхняя граница межбанковского диапазона. Если курс сможет закрепиться выше 44,85 грн, это, по оценке эксперта, может создать предпосылки для роста до 45 грн и выше.

Накануне на межбанковском валютном рынке завершились торги. Таким образом, в пятницу, 4 сентября, доллар завершил день на уровне 44,5 грн в среднем: цена покупки составила 44,490 грн, цена продажи — 44,5 грн.