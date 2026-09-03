Доллар и евро растут в цене: сколько стоит валюта в банках 3 сентября

В начале дня 3 сентября на наличном рынке курс продажи доллара выше официального курса НБУ. А средний курс продажи евро в банках превышает официальный курс более чем на 40 коп.

В Украине 3 сентября обновились курсы основных иностранных валют. Доллар в банках и на межбанковском рынке подорожал. При этом официальный курс гривны, установленный Национальным банком Украины, составляет более 44,6 грн за доллар.

По данным портала "Курс Украины", по состоянию на 08:45 четверга средний курс доллара в банках составляет 44,422 грн на покупку и 44,896 грн на продажу. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 8,1 коп. при покупке и на 6,5 коп. при продаже.

Средний курс евро в банках составляет 51,418 грн на покупку и 52,072 грн на продажу. Покупка подорожала на 4,1 коп., а продажа — на 6,1 коп.

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Польский злотый банки покупают в среднем по 11,551 грн, а продают по 12,110 грн. Венгерский форинт при продаже стоит в среднем 0,143 грн, чешская крона — 2,138 грн.

Курс валют на межбанковском рынке

На межбанковском валютном рынке накануне, 2 сентября, доллар завершил торги со средним значением 44,673 грн. Курс покупки составил 44,665 грн, продажи — 44,680 грн.

Евро на межбанковском рынке торговался в среднем по 51,745 грн. Цена покупки составляла 51,730 грн, цена продажи — 51,760 грн.

Официальный курс НБУ на 3 сентября

Национальный банк Украины установил на 3 сентября следующие официальные курсы:

доллар США — 44,6093 грн;

евро — 51,6433 грн;

польский злотый — 11,9378 грн;

фунт стерлингов — 60,1637 грн;

швейцарский франк — 54,7777 грн;

чешская крона — 2,1352 грн;

венгерский форинт — 14,0411 грн за 100 HUF.

Также был установлен фиксинг для договоров: наличный доллар — 44,7345 грн, безналичный — 44,6475 грн.

Напомним, украинцам могут запретить финансовые операции на сумму до 5 тыс. грн без идентификации. Как отметили в Верховной Раде, возможность осуществлять платежи или пополнять счета через терминалы самообслуживания на незначительные суммы противоречит правилам ЕС.