Долар і євро дорожчають: скільки коштує валюта в банках 3 вересня

На початку дня 3 вересня готівковий ринок демонструє вищий курс продажу долара, ніж офіційний курс НБУ. А середній курс продажу євро в банках перевищує офіційний курс більш ніж на 40 коп.

В Україні 3 вересня оновилися курси основних іноземних валют. Долар у банках та на міжбанківському ринку здорожчав. Водночас офіційний курс гривні, встановлений Національним банком України, становить понад 44,6 грн за долар.

За даними порталу "Курс України", станом на 08:45 четверга середній курс долара в банках становить 44,422 грн у купівлі та 44,896 грн у продажу. Порівняно з попереднім значенням курс зріс на 8,1 коп. у купівлі та на 6,5 коп. у продажу.

Середній курс євро в банках становить 51,418 грн у купівлі та 52,072 грн у продажу. Купівля подорожчала на 4,1 коп., а продаж — на 6,1 коп.

Польський злотий банки купують у середньому по 11,551 грн, а продають по 12,110 грн. Угорський форинт у продажу коштує в середньому 0,143 грн, чеська крона — 2,138 грн.

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Курс валют на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку напередодні, 2 вересня, долар завершив торги із середнім значенням 44,673 грн. Курс купівлі становив 44,665 грн, продажу — 44,680 грн.

Євро на міжбанку торгувався в середньому по 51,745 грн. Купівля становила 51,730 грн, продаж — 51,760 грн.

Офіційний курс НБУ на 3 вересня

Національний банк України встановив на 3 вересня такі офіційні курси:

долар США — 44,6093 грн;

євро — 51,6433 грн;

польський злотий — 11,9378 грн;

фунт стерлінгів — 60,1637 грн;

швейцарський франк — 54,7777 грн;

чеська крона — 2,1352 грн;

угорський форинт — 14,0411 грн за 100 HUF.

Також було встановлено фіксинг для договорів: готівковий долар — 44,7345 грн, безготівковий — 44,6475 грн.

Нагадаємо, українцям можуть заборонити фінансові операції до 5 тис. грн без ідентифікації. Як зазначили у Верховній Раді, можливість здійснювати платежі або поповнювати рахунки через термінали самообслуговування на незначні суми суперечить правилам ЄС.