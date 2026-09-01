В Україні можуть заборонити фінансові операції до 5000 грн без ідентифікації: що кажуть у Раді

В Україні можуть повністю скасувати проведення будь-яких фінансових операцій на суму до 5000 гривень без обов’язкової ідентифікації особи.

Адже правила, що діють сьогодні, суперечать стандартам ЄС. Про це заявила нардепка Ольга Василевська-Смаглюк, яка є головою підкомітету з питань функціонування платіжних і інформаційних систем та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, в інтерв'ю "Економічні правді".

Ідентифікація осіб під час фінансових операцій

За словами депутатки, можливість здійснювати платежі або поповнювати рахунки через термінали самообслуговування на незначні суми суперечить правилам ЄС. Тож українське законодавство планують привести у відповість до європейських норм. Відтак ці фінансові процедури прагнуть привести до єдиного стандарту.

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"У нас була така креативна ідея, без ідентифікації проводити операцію до п'яти тисяч гривень. Ви знаєте, це реалізовано, але насправді це суперечить європейським стандартам ЄС. Ми це будемо скасовувати рано чи пізно. Тому що ідентифікація важлива і потрібна для будь-яких операцій", — сказала депутатка.

Нові обмеження та правила ідентифікації будуть стосуватися операцій з внесенням готівки через платіжні термінали, а також інших переказів, які раніше здійснювали українці без будь-якого пред’явлення документів чи верифікації.

Наразі напрацьовуються відповідні законодавчі ініціативи, що мають повністю усунути прогалини у системі фінансового контролю та забезпечити прозорість усіх грошових транзакцій, повідомила депутатка.

Нагадаємо, що у законопроєкті про оподаткування міжнародних посилок з’явилися норми, що змінюють правила фінансового моніторингу для публічних діячів. Зокрема, пропонується обмежити довічний фінмоніторинг трирічним терміном після завершення повноважень та розширити перелік осіб, які підпадають під цей статус.

Також українські підприємці ризикують отримати штрафи через банальну, але поширену помилку — неправильне призначення платежу. Саме цей рядок у банківській виписці податкова перевіряє одним із перших під час фінмоніторингу.