ФОПам загрожують штрафи: які банальні помилки привертають увагу податкової

Українські підприємці ризикують отримати штрафи через банальну, але поширену помилку — неправильне призначення платежу. Саме цей рядок у банківській виписці податкова перевіряє одним із перших під час фінмоніторингу.

Юрист Богдан Янків у власному блозі розповів, що багато ФОПів недооцінюють значення цього поля. Хоча некоректно заповнене призначення може призвести до серйозних наслідків, зокрема донарахування ПДФО, анулювання єдиного податку та штрафів.

Які формулювання у платежах привернуть увагу податкової

Експерт розповів, які формулювання автоматично привертають увагу контролюючих органів, серед них:

КВЕД підприємця не збігається з тим, що вказано у призначенні платежу. Наприклад, є КВЕД на послуги, а в платіжці написано "за товар";

автоматичне призначення платежу "за товар/послугу", якщо клієнт платить через термінал, а у підприємця немає КВЕД на обидва види діяльності;

призначення платежу не відповідає КВЕД. Наприклад, є КВЕД на продаж іграшок, а в призначенні написано "оплата за квіти";

призначення "з ПДВ" для ФОП, який не є платником ПДВ.

За словами експерта, потрібно завжди чітко вказувати на товар чи послуги, або посилання на рахунок чи договір. У будь-якому випадку інформація має відповідати зареєстрованим видам діяльності.

Чи можна виправити помилки

Якщо підприємець вже припуститися помилки, ситуацію можна виправити. Юрист поділився одразу двома способами уникнути проблем з податковою: перший варіант — повернути кошти та попросити клієнта провести оплату повторно з правильними даними. Інший — отримати від платника письмове пояснення з підтвердженням помилки, що дозволить скоригувати інформацію у виписці.

Раніше Фокус повідомляв, що запровадження ПДВ для ФОП може змусити закритися багато малих підприємств, особливо у прифронтових громадах. Голова Асоціації прифронтових міст і громад (АПМГ) Ігор Терехов зазначив, що такий крок призведе до втрати тисяч робочих місць і ще більшого відтоку людей з цих територій.