Украинские предприниматели рискуют получить штрафы из-за банальной, но распространенной ошибки — неправильного назначения платежа. Именно эту строку в банковской выписке налоговая проверяет одной из первых во время финмониторинга.

Юрист Богдан Янкив в собственном блоге рассказал, что многие ФЛП недооценивают значение этого поля. Хотя некорректно заполненное назначение может привести к серьезным последствиям, в частности доначислению НДФЛ, аннулированию единого налога и штрафам.

Какие формулировки в платежах привлекут внимание налоговой

Эксперт рассказал, какие формулировки автоматически привлекают внимание контролирующих органов, среди них:

КВЭД предпринимателя не совпадает с тем, что указано в назначении платежа. Например, есть КВЭД на услуги, а в платёжке написано "за товар";

автоматическое назначение платежа "за товар/услугу", если клиент платит через терминал, а у предпринимателя нет КВЭД на оба вида деятельности;

назначение платежа не соответствует КВЭД. Например, есть КВЭД на продажу игрушек, а в назначении написано "оплата за цветы";

назначение "с НДС" для ФЛП, который не является плательщиком НДС.

По словам эксперта, нужно всегда четко указывать на товар или услуги, или ссылки на счет или договор. В любом случае информация должна соответствовать зарегистрированным видам деятельности.

Можно ли исправить ошибки

Если предприниматель уже допустил ошибку, ситуацию можно исправить. Юрист поделился сразу двумя способами избежать проблем с налоговой: первый вариант — вернуть средства и попросить клиента провести оплату повторно с правильными данными. Другой — получить от плательщика письменное объяснение с подтверждением ошибки, что позволит скорректировать информацию в выписке.

Ранее Фокус сообщал, что введение НДС для ФЛП может заставить закрыться многие малые предприятия, особенно в прифронтовых громадах. Глава Ассоциации прифронтовых городов и громад (АПМГ) Игорь Терехов отметил, что такой шаг приведет к потере тысяч рабочих мест и еще большему оттоку людей с этих территорий.