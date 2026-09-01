В Украине могут запретить финансовые операции до 5000 грн без идентификации: что говорят в Раде

В Украине могут полностью отменить проведение любых финансовых операций на сумму до 5000 гривен без обязательной идентификации личности.

Ведь действующие сегодня правила противоречат стандартам ЕС. Об этом заявила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк, возглавляющая подкомитет по вопросам функционирования платежных и информационных систем и предотвращения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в интервью "Экономической правде".

Идентификация лиц при проведении финансовых операций

По словам депутата, возможность осуществлять платежи или пополнять счета через терминалы самообслуживания на небольшие суммы противоречит правилам ЕС. Поэтому украинское законодательство планируется привести в соответствие с европейскими нормами. Соответственно, эти финансовые процедуры намерены привести к единому стандарту.

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"У нас была такая креативная идея — проводить операции на сумму до пяти тысяч гривен без идентификации. Вы знаете, это реализовано, но на самом деле это противоречит европейским стандартам ЕС. Мы это рано или поздно отменим. Потому что идентификация важна и необходима для любых операций", — сказала депутат.

Новые ограничения и правила идентификации будут касаться операций по внесению наличных через платежные терминалы, а также других переводов, которые ранее украинцы осуществляли без предъявления каких-либо документов или проверки личности.

В настоящее время разрабатываются соответствующие законодательные инициативы, призванные полностью устранить пробелы в системе финансового контроля и обеспечить прозрачность всех денежных транзакций, сообщила депутат.

Напомним, что в законопроекте о налогообложении международных посылок появились нормы, изменяющие правила финансового мониторинга в отношении публичных деятелей. В частности, предлагается ограничить пожизненный финансовый мониторинг трехлетним сроком после окончания полномочий и расширить перечень лиц, подпадающих под этот статус.

Кроме того, украинские предприниматели рискуют получить штрафы из-за банальной, но распространенной ошибки — неправильного назначения платежа. Именно эту строку в банковской выписке налоговые органы проверяют одной из первых в ходе финансового мониторинга.