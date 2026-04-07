Финансовый мониторинг чиновников хотят сократить до 3 лет: что предлагают в Раде, — нардеп

В законопроекте о налогообложении международных посылок появились нормы, меняющие правила финансового мониторинга для публичных деятелей. В частности, предлагается ограничить пожизненный финмониторинг трехлетним сроком после завершения полномочий и расширить перечень лиц, подпадающих под этот статус.

Как сообщила депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк на своей странице в Telegram, соответствующие положения были добавлены в законопроект №15112-1, который в целом касается изменений в Налоговый кодекс относительно налогообложения электронной торговли.

"В законопроект Мотовиловца о налогообложении посылок 15112-1 вставили норму об ограничении статуса национальных публичных деятелей, подлежащих пожизненному финансовому мониторингу до 3 лет после даты окончания полномочий. И, кроме того, предлагается сделать национальными публичными деятелями работников госбанков, которые отвечают за проведение финансового мониторинга", — говорится в ее заметке.

Согласно сравнительной таблице документа, предлагается установить, что национальные, иностранные и международные публичные деятели подпадают под финансовый мониторинг только в течение трех лет после завершения выполнения своих функций. Речь идет, в частности, о должностных лицах международных организаций, иностранных государств и украинских госорганов, которые занимали руководящие или другие выдающиеся публичные должности.

Отдельно законопроект расширяет перечень национальных публичных деятелей. В него предлагают включить руководителей и членов наблюдательных органов государственных предприятий и обществ, где доля государства превышает 50%, а также ответственных работников госбанков, которые занимаются финансовым мониторингом.

Кроме того, документ уточняет перечень лиц, приравненных к тем, которые выполняют функции государства или местного самоуправления. Среди них — члены наблюдательных советов госбанков, представители органов аудиторского надзора, должностные лица Аудиторской палаты, а также руководство органов, отвечающих за качество высшего образования и психическое здоровье.

В то же время основная часть законопроекта касается изменений в Налоговый кодекс, регулирующих налогообложение товаров, приобретенных через электронные платформы и ввезенных в Украину. В частности, вводится понятие дистанционной продажи товаров стоимостью до 150 евро и определяется, что ответственность за начисление и уплату НДС будут нести предприятия электронных интерфейсов или их посредники.

Также устанавливаются новые правила определения базы налогообложения и момента возникновения налоговых обязательств. Для товаров, приобретенных онлайн и доставленных по почте или экспресс-отправлением, налоговые обязательства будут возникать на момент получения средств продавцом.

Документ предусматривает и налоговые льготы: в частности, освобождение от НДС для товаров стоимостью до 45 евро, которые направляются физическими лицами бесплатно для личного пользования. В то же время операции по импорту товаров в рамках электронной торговли должны регулироваться с учетом норм законодательства Европейского Союза.

Ожидается, что новые правила по дистанционной продаже товаров заработают не ранее 1 января 2027 года после принятия соответствующего решения Кабинетом Министров.

Ранее Фокус писал, что украинские предприниматели могут получить штрафы из-за неправильного назначения платежа, поскольку этот пункт одним из первых проверяется во время финансового мониторинга. Ошибки в формулировках могут привести к доначислению налогов, потере упрощенной системы и другим санкциям, однако их можно исправить, в частности путем возврата средств или письменного объяснения от плательщика.

Напомним, что со 2 февраля в Украине заработал обновленный порядок финансового мониторинга, который расширяет возможности контролирующих органов по выявлению и блокированию подозрительных операций. Новые правила предусматривают более тесное взаимодействие между налоговой, Госфинмониторингом и БЭБ, что позволяет эффективнее проверять контрагентов, анализировать рисковые транзакции и контролировать финансовые потоки.