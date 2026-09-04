Евро приближается к отметке в 52 грн: какой будет курс валют на выходных

Межбанковский рынок завершил торги 4 сентября. Итак, какой курс доллара и евро установился и сколько будет стоить валюта 5–6 сентября.

На межбанковском валютном рынке завершились торги в пятницу, 4 сентября. По данным портала "Курс Украины", доллар завершил день на уровне 44,5 грн в среднем: цена покупки составила 44,490 грн, цена продажи — 44,5 грн.

По сравнению с предыдущими значениями средний курс доллара на межбанковском рынке снизился на 12,1 коп. В то же время евро завершил торги на уровне 51,7 грн. Курс покупки составил 51,7 грн, курса продажи — 51,7 грн.

Какой курс установил НБУ на 5 сентября

На субботу, 5 сентября 2026 года, Национальный банк установил следующие официальные курсы:

доллар США — 44,7273 грн;

евро — 51,9382 грн;

польский злотый — 12,0048 грн;

фунт стерлингов — 60,3577 грн;

швейцарский франк — 55,2967 грн;

чешская крона — 2,1447 грн.

Відео дня

Официальный курс доллара на 5 сентября установлен на уровне 44,7 грн, что на 22,73 коп. выше среднего курса закрытия торгов на межбанковском рынке 4 сентября.

Евро по официальному курсу НБУ будет стоить 51,9 грн. Это примерно на 21,32 коп. выше среднего межбанковского курса евро по итогам торгов 4 сентября.

Что будет с курсом 6 сентября

6 сентября — воскресенье, поэтому межбанковские торги проводиться не будут. Отдельного нового официального курса НБУ на воскресенье по приведенным данным нет.

Поэтому в качестве ориентира на выходных будет действовать официальный курс, установленный НБУ на 5 сентября: 44,7 грн за доллар и 51,9 грн за евро.

В то же время фактический курс покупки и продажи наличной валюты в банках и обменных пунктах может отличаться от официального и варьироваться в зависимости от учреждения.

Курс валют в банках

По состоянию на вечер 4 сентября банки в среднем покупали доллар по 44,4 грн, а продавали по 44,8 грн. Евро покупали по 51,5 грн, цена продажи составляла 52,1 грн.

Итак, накануне выходных доллар на межбанковском рынке завершил торги на отметке 44,5 грн, тогда как официальный курс НБУ на субботу составляет 44,7 грн.

Напомним, украинцам могут запретить финансовые операции на сумму до 5 тыс. грн без идентификации. Как отметили в Верховной Раде, возможность осуществлять платежи или пополнять счета через терминалы самообслуживания на незначительные суммы противоречит правилам ЕС.