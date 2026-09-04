Євро наближається до 52 грн: який курс валют буде на вихідних

Міжбанк завершив торги 4 вересня. Тож, який курс долара та євро встановився та скільки коштуватиме валюта 5–6 вересня.

На міжбанківському валютному ринку завершилися торги п'ятниці, 4 вересня. За даними порталу "Курс України", долар завершив день на рівні 44,5 грн у середньому: купівля становила 44,490 грн, продаж — 44,5 грн.

Порівняно з попередніми значеннями середній курс долара на міжбанку знизився на 12,1 коп. Водночас євро завершив торги на рівні 51,7 грн. Курс купівлі становив 51,7 грн, продажу — 51,7 грн.

Який курс встановив НБУ на 5 вересня

На суботу, 5 вересня 2026 року, Національний банк встановив такі офіційні курси:

долар США — 44,7273 грн;

євро — 51,9382 грн;

польський злотий — 12,0048 грн;

фунт стерлінгів — 60,3577 грн;

швейцарський франк — 55,2967 грн;

чеська крона — 2,1447 грн.

Відео дня

Офіційний курс долара на 5 вересня встановлено на рівні 44,7 грн, що на 22,73 коп. вище за середній курс завершення торгів на міжбанку 4 вересня.

Євро за офіційним курсом НБУ коштуватиме 51,9 грн. Це приблизно на 21,32 коп. вище за середній міжбанківський курс євро наприкінці торгів 4 вересня.

Що буде з курсом 6 вересня

6 вересня — неділя, тому міжбанківські торги не проводитимуться. Окремого нового офіційного курсу НБУ на неділю з наведених даних немає.

Тож для орієнтиру протягом вихідних залишатиметься офіційний курс, встановлений НБУ на 5 вересня: 44,7 грн за долар та 51,9 грн за євро.

Водночас фактичний курс купівлі та продажу готівкової валюти у банках і обмінниках може відрізнятися від офіційного та змінюватися залежно від установи.

Курс валют у банках

Станом на вечір 4 вересня банки в середньому купували долар по 44,4 грн, а продавали по 44,8 грн. Євро купували по 51,5 грн, продаж становив 52,1 грн.

Отже, напередодні вихідних долар на міжбанку завершив торги на позначці 44,5 грн, тоді як офіційний курс НБУ на суботу становить 44,7 грн.

Нагадаємо, українцям можуть заборонити фінансові операції до 5 тис. грн без ідентифікації. Як зазначили у Верховній Раді, можливість здійснювати платежі або поповнювати рахунки через термінали самообслуговування на незначні суми суперечить правилам ЄС.