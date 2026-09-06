Долар готують до стрибка: курс може піднятися навіть вище за 45 грн

Чи побачимо долар по 45 грн? Андрій Шевчишин назвав діапазон курсу на міжбанку та готівковому ринку на 7-12 вересня.

На валютному ринку України посилюється дефіцит валюти. Попит зростає, тоді як пропозиція залишається обмеженою, а гривню продовжують підтримувати значні інтервенції Національного банку. Наступного тижня увага буде прикута до верхньої межі курсового діапазону, оскільки її подолання може відкрити шлях долару до 45 грн і вище. Про ситуацію з доларом та прогноз на 7-12 вересня розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Долар на міжбанку: прогноз до 44,85 грн

За словами експерта, протягом тижня 31 серпня – 4 вересня попит на валюту продовжував зростати. Середньодобова купівля валюти на міжбанку збільшилася на 5,6% — до 435 млн доларів. Це максимум від грудня 2025 року.

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Водночас пропозиція практично не змінилася. Вона скоротилася лише на 0,3%, до 224,5 млн доларів. У результаті дефіцит за клієнтськими операціями на міжбанку зріс на 12,7% — до 210,3 млн доларів на добу. За оцінкою Шевчишина, це найвищий показник від грудня 2024 року.

Андрій Шевчишин , Фінансовий аналітик

Дефіцит валютного ринку на максимумах, і це структурна проблема.

На цьому тлі НБУ продовжує компенсувати нестачу валюти своїми інтервенціями. За тиждень регулятор продавав у середньому $265,8 млн на добу, а загальний обсяг інтервенцій становив близько $1,329 млрд.

Шевчишин прогнозує, що наступного тижня курс долара на міжбанку перебуватиме в діапазоні 44,50-44,85 грн.

"Слідкуємо саме за верхньою межею курсу, бо подолання якої відкриє шлях до 45 і навіть далі", — сказав експерт у своєму огляді.

Який курс долара встановив НБУ

За даними порталу "Курс України", середній курс у банках становить:

купівля долара — 44,391 грн;

продаж — 44,865 грн.

Комерційний середній курс становить 44,6582 грн.

А на 7 вересня Національний банк встановив офіційний курс долара на рівні 44,5616 грн.

Зазначимо, що цього дня в США — вихідний, тому глобальна валютна торгівля проходитиме за умов нижчої ліквідності.

За словами Шевчишина, це може провокувати різкі рухи навіть за невеликих обсягів торгів.

Євро може залишатися вище 52 грн

Динаміка євро в Україні значною мірою залежатиме від співвідношення євро до долара на світовому ринку.

Шевчишин зазначає, що наразі зберігається імпульс у районі 1,16 долара за євро. Водночас наступного тижня на світовому валютному ринку очікуються важливі події — рішення Європейського центрального банку щодо процентної ставки та публікація даних щодо інфляції у США.

"Поки виглядає так, що євро утримається в горизонті 52–52,5 готівковий євро", — прогнозує експерт.

Офіційний курс євро на 7 вересня становить 51,7882 грн.

У банках середні значення такі:

купівля — 51,509 грн;

продаж — 52,160 грн.

Середній комерційний курс — 52,1255 грн.

Як гривні вдається триматися

Андрій Шевчишин звертає увагу на погіршення балансу валютного ринку. Серед причин він називає проблеми з роботою портів, падіння експорту та зростання імпортного попиту після початку нового ділового сезону.

Водночас гривню продовжує підтримувати НБУ. Саме завдяки інтервенціям регулятора ринковий тиск поки не повністю відображається в курсі.

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За словами аналітика, запас міцності поступово скорочується, тоді як потреба в інтервенціях залишається високою.

"Як тільки диригент НБУ послаблює хватку, курс відразу починає зростати", — пояснив Шевчишин.

Він також звертає увагу на скорочення зовнішньої допомоги та майбутній бюджетний процес. До 15 вересня уряд має представити у Верховній Раді проєкт державного бюджету на 2027 рік, а питання зовнішнього фінансування залишається важливим фактором для валютного ринку.

Курс долара — прогноз на тиждень, 7–12 вересня

Базовий прогноз Андрія Шевчишина на наступний тиждень:

міжбанк — 44,50–44,85 грн за долар;

готівковий долар — 44,75–45,25 грн;

готівковий євро — 52–52,50 грн.

Ключовим орієнтиром для долара стане верхня межа міжбанківського діапазону. Якщо курс зможе закріпитися вище 44,85 грн, це, за оцінкою експерта, може створити передумови для руху до 45 грн і вище.

Напередодні на міжбанківському валютному ринку завершилися торги. Тож, у п'ятницю, 4 вересня, , долар завершив день на рівні 44,5 грн у середньому: купівля становила 44,490 грн, продаж — 44,5 грн.