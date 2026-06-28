"Удерживать курс на уровне 45 грн бесконечно невозможно": каким будет курс доллара в июле — прогноз эксперта
НБУ удерживает курс на уровне около 45 грн, но есть факторы, которые могут подтолкнуть доллар к новому уровню. Такой прогноз на июль дает финансовый аналитик Андрей Шевчишин.
В июле гривна, скорее всего, продолжит постепенно ослабевать по отношению к доллару, однако резких скачков курса не ожидается. Национальный банк и в дальнейшем будет сдерживать девальвацию, хотя удерживать психологическую отметку в 45 грн за доллар бесконечно не сможет. Такой прогноз обнародовал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.
По словам эксперта, исторически июль является неблагоприятным месяцем для украинской валюты.
"Июль — месяц, когда гривна, согласно статистике, подвержена умеренной девальвации. За последние 26 лет в 17 случаях из 26 гривна в июле ослаблялась по отношению к доллару в среднем на 1,2%. Но 2026 год выбивается из любых стандартов", — финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.
В то же время он подчеркнул, что нынешняя ситуация обусловлена сразу несколькими факторами: рекордный дефицит валюты на межбанковском рынке, слабое предложение со стороны продавцов, укрепление доллара на мировых рынках, а также значительные поступления международной помощи, которые частично компенсируют это давление.
Почему НБУ не хочет, чтобы курс превышал 45 грн
По мнению аналитика, действия Национального банка свидетельствуют о том, что отметка в 45 грн за доллар в настоящее время является не только экономическим, но и психологическим пределом.
"Судя по тому, как НБУ удерживает курс на отметке 45 грн, видно, что сейчас это скорее психологический и политический рубеж. Хотя его уже кратковременно преодолевали, регулятор, по возможности, не хочет закрепления курса выше этого уровня", — пояснил он.
Эксперт отмечает, что устойчивый рост курса до 46 грн может заставить импортеров пересмотреть цены на товары, что создаст дополнительное инфляционное давление.
Каким может быть курс доллара в июле
Базовый сценарий Шевчишина предполагает постепенное укрепление доллара до 45–45,5 грн.
"Удерживать курс на уровне 45 грн с помощью рекордных валютных интервенций бесконечно невозможно. Если предложение валюты будет оставаться недостаточным, доллар будет медленно и контролируемо двигаться в диапазоне 45–45,50 грн", — прогнозирует эксперт.
По его оценке, на наличном рынке доллар может стоить 45–45,75 грн, а евро — 51,25–52 грн.
Курс валют: что может изменить ситуацию
Одним из главных рисков июля Шевчишин называет ситуацию на международном валютном рынке.
"Если пара EUR/USD опустится до 1,10–1,12, НБУ окажется перед сложным выбором: либо позволить доллару подняться до 46 грн и выше, либо ещё активнее сдерживать курс за счёт резервов", — отметил аналитик.
По его словам, ни один из этих вариантов не является приемлемым для регулятора.Важно
В то же время оптимистичный сценарий возможен в случае укрепления евро на мировых рынках. В таком случае доллар может остаться в пределах 44,5–45 грн, а евро вновь подняться до 52–52,5 грн.
Девальвационный тренд сохраняется
Несмотря на возможные краткосрочные колебания, эксперт считает, что тенденция к ослаблению гривны ещё не завершилась.
"Девальвационный тренд сохраняется, и это движение ещё не завершилось", — подчеркнул Андрей Шевчишин.
Он прогнозирует, что к концу 2026 года курс доллара может оставаться в пределах 45,5–46,7 грн, если ситуация в энергетической сфере не ухудшится, а международная финансовая поддержка Украины сохранится.
Напомним, Украина получила от ЕС первый транш в размере 3,2 млрд евро, однако он может стать последним.