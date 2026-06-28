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"Удерживать курс на уровне 45 грн бесконечно невозможно": каким будет курс доллара в июле — прогноз эксперта

Курс валют на июль от Андрея Шевчишина
Доллар может выйти на новый уровень в июле — Шевчишин | Фото: Фокус

НБУ удерживает курс на уровне около 45 грн, но есть факторы, которые могут подтолкнуть доллар к новому уровню. Такой прогноз на июль дает финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

В июле гривна, скорее всего, продолжит постепенно ослабевать по отношению к доллару, однако резких скачков курса не ожидается. Национальный банк и в дальнейшем будет сдерживать девальвацию, хотя удерживать психологическую отметку в 45 грн за доллар бесконечно не сможет. Такой прогноз обнародовал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

По словам эксперта, исторически июль является неблагоприятным месяцем для украинской валюты.

"Июль — месяц, когда гривна, согласно статистике, подвержена умеренной девальвации. За последние 26 лет в 17 случаях из 26 гривна в июле ослаблялась по отношению к доллару в среднем на 1,2%. Но 2026 год выбивается из любых стандартов", — финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

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В то же время он подчеркнул, что нынешняя ситуация обусловлена сразу несколькими факторами: рекордный дефицит валюты на межбанковском рынке, слабое предложение со стороны продавцов, укрепление доллара на мировых рынках, а также значительные поступления международной помощи, которые частично компенсируют это давление.

Доллар может выйти на новый уровень, ведь сдерживать курс на отметке 45 грн бесконечно невозможно
Доллар может выйти на новый уровень, ведь сдерживать курс на отметке 45 грн бесконечно невозможно
Фото: pexels.com

Почему НБУ не хочет, чтобы курс превышал 45 грн

По мнению аналитика, действия Национального банка свидетельствуют о том, что отметка в 45 грн за доллар в настоящее время является не только экономическим, но и психологическим пределом.

"Судя по тому, как НБУ удерживает курс на отметке 45 грн, видно, что сейчас это скорее психологический и политический рубеж. Хотя его уже кратковременно преодолевали, регулятор, по возможности, не хочет закрепления курса выше этого уровня", — пояснил он.

Эксперт отмечает, что устойчивый рост курса до 46 грн может заставить импортеров пересмотреть цены на товары, что создаст дополнительное инфляционное давление.

Каким может быть курс доллара в июле

Базовый сценарий Шевчишина предполагает постепенное укрепление доллара до 45–45,5 грн.

"Удерживать курс на уровне 45 грн с помощью рекордных валютных интервенций бесконечно невозможно. Если предложение валюты будет оставаться недостаточным, доллар будет медленно и контролируемо двигаться в диапазоне 45–45,50 грн", — прогнозирует эксперт.

По его оценке, на наличном рынке доллар может стоить 45–45,75 грн, а евро — 51,25–52 грн.

Если курс евро к доллару опустится до 1,10–1,12, НБУ предстоит сделать сложный выбор
Если курс евро к доллару опустится до 1,10–1,12, НБУ предстоит сделать сложный выбор
Фото: omid armin/Unsplash

Курс валют: что может изменить ситуацию

Одним из главных рисков июля Шевчишин называет ситуацию на международном валютном рынке.

"Если пара EUR/USD опустится до 1,10–1,12, НБУ окажется перед сложным выбором: либо позволить доллару подняться до 46 грн и выше, либо ещё активнее сдерживать курс за счёт резервов", — отметил аналитик.

По его словам, ни один из этих вариантов не является приемлемым для регулятора.

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В то же время оптимистичный сценарий возможен в случае укрепления евро на мировых рынках. В таком случае доллар может остаться в пределах 44,5–45 грн, а евро вновь подняться до 52–52,5 грн.

Девальвационный тренд сохраняется

Несмотря на возможные краткосрочные колебания, эксперт считает, что тенденция к ослаблению гривны ещё не завершилась.

"Девальвационный тренд сохраняется, и это движение ещё не завершилось", — подчеркнул Андрей Шевчишин.

Он прогнозирует, что к концу 2026 года курс доллара может оставаться в пределах 45,5–46,7 грн, если ситуация в энергетической сфере не ухудшится, а международная финансовая поддержка Украины сохранится.

Напомним, Украина получила от ЕС первый транш в размере 3,2 млрд евро, однако он может стать последним.