"Удерживать курс на уровне 45 грн бесконечно невозможно": каким будет курс доллара в июле — прогноз эксперта

НБУ удерживает курс на уровне около 45 грн, но есть факторы, которые могут подтолкнуть доллар к новому уровню. Такой прогноз на июль дает финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

В июле гривна, скорее всего, продолжит постепенно ослабевать по отношению к доллару, однако резких скачков курса не ожидается. Национальный банк и в дальнейшем будет сдерживать девальвацию, хотя удерживать психологическую отметку в 45 грн за доллар бесконечно не сможет. Такой прогноз обнародовал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

По словам эксперта, исторически июль является неблагоприятным месяцем для украинской валюты.

"Июль — месяц, когда гривна, согласно статистике, подвержена умеренной девальвации. За последние 26 лет в 17 случаях из 26 гривна в июле ослаблялась по отношению к доллару в среднем на 1,2%. Но 2026 год выбивается из любых стандартов", — финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

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В то же время он подчеркнул, что нынешняя ситуация обусловлена сразу несколькими факторами: рекордный дефицит валюты на межбанковском рынке, слабое предложение со стороны продавцов, укрепление доллара на мировых рынках, а также значительные поступления международной помощи, которые частично компенсируют это давление.

Доллар может выйти на новый уровень, ведь сдерживать курс на отметке 45 грн бесконечно невозможно Фото: pexels.com

Почему НБУ не хочет, чтобы курс превышал 45 грн

По мнению аналитика, действия Национального банка свидетельствуют о том, что отметка в 45 грн за доллар в настоящее время является не только экономическим, но и психологическим пределом.

"Судя по тому, как НБУ удерживает курс на отметке 45 грн, видно, что сейчас это скорее психологический и политический рубеж. Хотя его уже кратковременно преодолевали, регулятор, по возможности, не хочет закрепления курса выше этого уровня", — пояснил он.

Эксперт отмечает, что устойчивый рост курса до 46 грн может заставить импортеров пересмотреть цены на товары, что создаст дополнительное инфляционное давление.

Каким может быть курс доллара в июле

Базовый сценарий Шевчишина предполагает постепенное укрепление доллара до 45–45,5 грн.

"Удерживать курс на уровне 45 грн с помощью рекордных валютных интервенций бесконечно невозможно. Если предложение валюты будет оставаться недостаточным, доллар будет медленно и контролируемо двигаться в диапазоне 45–45,50 грн", — прогнозирует эксперт.

По его оценке, на наличном рынке доллар может стоить 45–45,75 грн, а евро — 51,25–52 грн.

Если курс евро к доллару опустится до 1,10–1,12, НБУ предстоит сделать сложный выбор Фото: omid armin/Unsplash

Курс валют: что может изменить ситуацию

Одним из главных рисков июля Шевчишин называет ситуацию на международном валютном рынке.

"Если пара EUR/USD опустится до 1,10–1,12, НБУ окажется перед сложным выбором: либо позволить доллару подняться до 46 грн и выше, либо ещё активнее сдерживать курс за счёт резервов", — отметил аналитик.

По его словам, ни один из этих вариантов не является приемлемым для регулятора.

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В то же время оптимистичный сценарий возможен в случае укрепления евро на мировых рынках. В таком случае доллар может остаться в пределах 44,5–45 грн, а евро вновь подняться до 52–52,5 грн.

Девальвационный тренд сохраняется

Несмотря на возможные краткосрочные колебания, эксперт считает, что тенденция к ослаблению гривны ещё не завершилась.

"Девальвационный тренд сохраняется, и это движение ещё не завершилось", — подчеркнул Андрей Шевчишин.

Он прогнозирует, что к концу 2026 года курс доллара может оставаться в пределах 45,5–46,7 грн, если ситуация в энергетической сфере не ухудшится, а международная финансовая поддержка Украины сохранится.

Напомним, Украина получила от ЕС первый транш в размере 3,2 млрд евро, однако он может стать последним.