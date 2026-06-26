Украина получила 3,2 млрд евро от ЕС. Это лишь один из трёх запланированных траншей. Фокус поинтересовалось у эксперта, на что пойдут эти средства и что необходимо для получения новых траншей.

Украина получила первый транш макрофинансовой помощи Европейского Союза в размере 3,2 млрд евро в рамках кредитной программы на 90 млрд евро. Об этом сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время Конференции по восстановлению Украины (URC), которая состоялась в Гданьске.

"Сегодня мы перечисляем первый транш макрофинансовой помощи в размере 3,2 млрд евро. И в ближайшие дни мы начнём выплачивать первые 6 млрд евро на производство беспилотников", — заявила фон дер Ляйен.

Это первый из трёх платежей, предусмотренных в рамках макрофинансовой помощи на 2026 год общим объёмом 8,35 млрд евро. Выплаты осуществляются поэтапно при условии выполнения Украиной определённых реформ.

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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен Фото: Twitter / Ursula von der Leyen

Помощь ЕС Украине: какие условия для получения 3,2 млрд евро были выдвинуты

В пресс-релизе Европейской комиссии отмечается , что Украина получила 3,2 млрд евро от ЕС, поскольку выполнила семь политических условий. Среди них — продление действия военного сбора, внесение в Верховную Раду законопроекта о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы, отмена освобождения от НДС для импортируемых посылок низкой стоимости, а также меры по улучшению управления государственными инвестициями, сближению таможенного законодательства с законодательством ЕС, усилению управления таможенной службой и реализации среднесрочной программы реформирования управления государственными финансами.

На что будут направлены средства первого транша от ЕС

Экономист Центра экономической стратегии Максим Самойлюк пояснил в комментарии Фокусу, что полученные 3,2 млрд евро являются бюджетной частью европейского кредита.

"Эти 3,2 млрд евро, которые получила Украина, являются бюджетной частью европейского кредита. Общая сумма этой бюджетной части составит 30 млрд евро. Их направят на все гражданские расходы государственного бюджета — то есть на всё, что напрямую не касается обороны. Это, в первую очередь, пенсии, различные социальные выплаты, расходы на образование, здравоохранение и т. д.", — пояснил экономист.

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По словам Самойлюка, международная финансовая поддержка по-прежнему имеет решающее значение для стабильности государственных финансов.

"Без иностранной финансовой поддержки с 2022 года Украина не смогла бы одновременно вести войну с Россией и поддерживать бюджетные расходы на таком высоком уровне, как сейчас. С начала 2026 года логика остается прежней: все налоги, собранные в Украине, направляются на оборону, тогда как гражданские расходы покрываются за счет внешнего финансирования — пенсии, социальные выплаты, образование, медицина и т. д.", — подытожил он.

Какие условия должна выполнить Украина для получения следующих траншей

Максим Самойлюк отмечает, что в 2026 году Украина должна получить в общей сложности три транша европейского кредита, однако для этого необходимо продолжать проводить реформы, касающиеся, прежде всего, налоговой сферы и управления государственными финансами.

"Реформы первого транша были самыми простыми — например, достаточно было зарегистрировать в Верховной Раде законопроект об отмене льготы на безналоговый ввоз посылок. Следующие условия будут более сложными. В частности, для получения второго транша, который жизненно необходим для устойчивости украинской экономики, парламент должен уже принять закон об отмене льготы на беспошлинный ввоз посылок стоимостью до 150 евро.

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Ранее депутаты поддержали Меморандум, в котором взяли на себя обязательство выполнить условия, необходимые для получения кредита. Поэтому надеемся, что они сдержат свое слово — тем более что все необходимые реформы были разработаны совместно с Украиной и нужны в первую очередь нам самим", — отметил экономист.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что Украина взяла на себя обязательство провести ряд реформ, от которых зависит получение кредита ЕС в размере 90 млрд евро.