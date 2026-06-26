Україна отримала €3,2 млрд від ЄС. Це лише один з трьох запланованих. Фокус розпитав експерта про те, хто отримає ці кошти та що потрібно для нових траншів.

Україна отримала перший транш макрофінансової допомоги Європейського Союзу у розмірі 3,2 млрд євро у межах кредитної програми на €90 млрд. Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час Конференції з відновлення України (URC), що відбулася у Гданську.

"Сьогодні ми перераховуємо перший транш €3,2 млрд макрофінансової допомоги. І ми почнемо виплачувати перші €6 млрд на виробництво безпілотників найближчими днями", — заявила фон дер Ляєн.

Це перший із трьох платежів, передбачених у межах макрофінансової допомоги на 2026 рік загальним обсягом €8,35 млрд. Виплати здійснюються поетапно за умови виконання Україною визначених реформ.

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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн Фото: Twitter / Ursula von der Leyen

Допомога ЄС Україні: які умови для отримання 3,2 млрд євро було поставлено

У пресрелізі Європейської комісії зазначається, що Україна отримала €3,2 млрд від ЄС, адже виконала сім політичних умов. Серед них — продовження дії військового збору, подання до Верховної Ради законопроєкту про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, скасування звільнення від ПДВ для імпортованих посилок низької вартості, а також заходи з покращення управління державними інвестиціями, наближення митного законодавства до законодавства ЄС, посилення управління митною службою та середньострокової програми реформування управління державними фінансами.

На що підуть кошти першого траншу від ЄС

Економіст Центру економічної стратегії Максим Самойлюк пояснив у коментарі Фокусу, що отримані €3,2 млрд є бюджетною частиною європейського кредиту.

"Ці €3,2 млрд, які Україна отримала, є бюджетною частиною європейського кредиту. Загальна сума цієї бюджетної частини становитиме €30 млрд. Їх спрямують на всі цивільні видатки державного бюджету — тобто все, що напряму не стосується оборони. Це, в першу чергу, пенсії, різні соціальні виплати, видатки на освіту, охорону здоров'я тощо", — пояснив економіст.

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За словами Самойлюка, міжнародна фінансова підтримка залишається критично важливою для стабільності державних фінансів.

"Без іноземної фінансової підтримки з 2022 року Україна не змогла б одночасно воювати з Росією та зберігати бюджетні видатки на такому високому рівні, як вони є зараз. Від початку 2026 року логіка залишається незмінною: всі податки, зібрані в Україні, спрямовуються на оборону, тоді як цивільні витрати покриваються за рахунок зовнішнього фінансування — пенсії, соцвиплати, освіта, медицина тощо", — підсумував він.

Які умови Україна має виконати для отримання наступних траншів

Максим Самойлюк звертає увагу, що у 2026 році Україна має отримати загалом три транші європейського кредиту, однак для цього необхідно продовжувати виконувати реформи, які насамперед стосуються податкової сфери та управління державними фінансами.

"Реформи першого траншу були найпростішими — наприклад, достатньо було зареєструвати у Верховній Раді законопроєкт про скасування пільги на безподаткове ввезення посилок. Наступні умови будуть складнішими. Зокрема, для отримання другого траншу, який є життєво необхідним для стійкості української економіки, парламент має вже ухвалити закон про скасування пільги на безподаткове ввезення посилок вартістю до 150 євро.

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Раніше депутати підтримали Меморандум, яким взяли на себе зобов'язання виконати умови, необхідні для отримання кредиту. Тож, сподіваємося, вони дотримуватимуться свого слова — тим паче, що всі необхідні реформи були напрацьовані спільно з Україною і потрібні насамперед нам самим", — зазначив економіст.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що Україна взяла на себе зобов'язання виконати низку реформ, від яких залежить отримання кредиту ЄС на €90 млрд.