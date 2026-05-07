ЕС может расширить перечень налоговых обязательств Украины в рамках пакета на 90 млрд евро.

Украина продолжает выполнять фискальные и налоговые обязательства, необходимые для получения международной макрофинансовой помощи и нового кредита ЕС на 90 млрд евро. Часть реформ уже реализована, однако несколько ключевых требований международных партнеров просрочены. Об этом рассказал Фокусу экономист Центра экономической стратегии Максим Самойлюк, комментируя налоговую реформу, условия ЕС для Украины и требования МВФ в рамках новых программ финансирования.

По словам эксперта, главным пока остается пакет налоговых изменений, который Украина согласовала в рамках программы МВФ.

"Ключевым является пакет налоговых обязательств в программе МВФ. Это НДС для ФЛП, налогообложение посылок до 150 евро, налогообложение доходов с цифровых платформ и постоянное действие военного сбора. Мы должны были выполнить эти обязательства до конца марта", — пояснил Максим Самойлюк.

Без иностранного финансирования Украина не выстоит в полномасштабной войне

Налоговая реформа: какие условия ЕС и МВФ Украина еще не выполнила

По состоянию на конец апреля 2026-го, по его словам, Украина выполнила только одно из требований партнеров. Государство ввело постоянное действие военного сбора в размере 5%.

Зато вопросы налогообложения международных посылок и доходов с цифровых платформ до сих пор не приняты парламентом.

"Налогообложение посылок и доходов с цифровых платформ просрочены. Депутаты должны проголосовать. По НДС для ФЛП, то правительство ведет переговоры с МВФ об отсрочке. Но отсрочка не означает отмену. НДС для ФЛП останется нашим обязательством", — подчеркнул экономист.

Он также отметил, что налоговая реформа может стать одним из условий получения нового масштабного кредита Евросоюза.

"Тем более, сейчас речь идет о том, что Европейский Союз тоже добавит это требование к обязательствам для того, чтобы Украина получила 90 млрд евро кредита", — сказал Максим Самойлюк.

Британия присоединилась: что это значит для Украины

Отдельно эксперт прокомментировал информацию о возможном присоединении Великобритании к пакету финансирования для Украины. По его словам, участие Лондона не изменит ни условий кредитования, ни требований к реформам.

"Для Украины участие или неучастие Британии ничего не изменит. Британия хочет получить себе часть оборонных заказов из военной части 60 млрд. Затем оружие британского производства передадут Украине. Если это оружие не закупят в Британии, его закупят у других украинских или европейских производителей. То есть участие Британии не изменит ни объем финансирования по кредиту, ни объем оружия, которое Украина в итоге получит. Обязательства Украины по реформам тоже останутся", — пояснил экономист.

Что касается структуры финансирования, то уже фактически определено: 60 млрд евро должны направить на оборонный сектор, а еще 30 млрд — на бюджетную поддержку.

"Объем средств (90 млрд евро) и их распределение (60 млрд на оборонку и 30 млрд бюджетной поддержки) зафиксированы и не будут меняться", — отметил Максим Самойлюк.

Страна не выстоит без иностранного финансирования

Экономист ЦЭС также обратил внимание, что макрофинансовая помощь остается критически важной для стабильности украинской экономики во время войны.

"Без иностранного финансирования Украина не выстоит в полномасштабной войне. С 2022 года все налоги, которые платят украинцы, идут на оборону. Все "гражданские" расходы (пенсии, медицина, образование и т.д.) мы финансируем за счет партнеров. Без иностранной помощи наш бюджет давно посыпался бы", — подчеркнул он.

В то же время, по словам Самойлюка, реформы для получения кредита должны не только выполнить условия международных партнеров, но и постепенно уменьшить финансовую зависимость Украины от внешних траншей.

"Но реформы, которые Украина обязалась делать, направлены и на то, чтобы уменьшить эту зависимость. Поэтому крайне важно, чтобы депутаты и правительство работали над этими реформами", — пояснил экономист Центра экономической стратегии.

Напомним, ранее экономист Богдан Слуцкий объяснял риски торможения реформ в Украине. По его словам, в Украине часто ошибочно разделяют требования МВФ и поддержку международных партнеров. Однако те же самые страны, которые больше всего поддерживают Украину, а это государства ЕС, США, Япония, Великобритания, Канада, имеют решающее влияние и на решения МВФ. Поэтому нет отдельно "Фонда" и отдельно "партнеров".