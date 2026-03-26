Неподача декларации или несоблюдение сроков, долги и задержка платежей могут в этом году стоить ФОПам упрощенной системы. Детали о новых правилах и штрафах Фокус узнал у адвоката Геннадия Капралова.

Штрафы, новые правила и риск потери статуса: что ждет ФЛП в 2026 году

В 2026 году предприниматели столкнулись с новыми правилами отчетности, обязательным военным сбором и усилением контроля со стороны налоговой, что фактически изменило подход к ведению бизнеса на упрощенной системе. Эксперты предупреждают, что даже незначительные нарушения могут обернуться штрафами или потерей статуса плательщика единого налога.

Форма и сроки представления отчетности

"Форма отчетности 2026 года осталась такой же, какой была и в прошлом. Однако стоит учитывать тот фактор, что сроки подачи годовой декларации существенно отличаются в зависимости от группы", — говорит управляющий партнер АО "Lawyer HUBʼ Геннадий Капралов.

За неподачу декларации может грозить штраф 340 грн, а за повторное нарушение в течение года сумма растет до 1020 грн Фото: Из открытых источников

ФЛП 3 группы имели критический срок до 9 февраля (вместе с приложением ЕСВ);

ФЛП 4 группы — до 20 февраля;

ФЛП 1 и 2 группы — до 2 марта;

общая система — до 1 мая.

Именно ФЛП 3-й группы оказались в зоне наибольшего риска из-за более коротких сроков подачи отчётности. Даже если деятельности не было, декларацию подавать нужно. Налоговая автоматически фиксирует ее отсутствие как нарушение, отмечает эксперт.

За неподачу или опоздание предусмотрен штраф 340 грн, а за повторное нарушение — 1020 грн.

Налоговая служба приравнивает неуплату военного сбора к нарушениям по уплате единого налога

Отдельной проблемой стало приложение по ЕСВ. Если его не подать вместе с декларацией, документ могут признать недействительным, что фактически приравнивается к неподаче.

Из-за ежегодной индексации социальных стандартов (прожиточного минимума и минимальной зарплаты) 2026 года налоги для бизнеса выросли примерно на 8% Фото: из открытых источников

Военный сбор: новая обязательная реальность

Одним из ключевых изменений стало введение обязательного военного сбора для всех ФЛП. Так, для предпринимателей 1, 2 и 4 групп он имеет фиксированный характер:

10% от минимальной зарплаты;

в 2026 году — 864,70 грн ежемесячно;

уплата — до 20 числа каждого месяца.

"Это авансовый платеж, и даже задержка на один день уже влечет штраф", — объясняет Геннадий Капралов и напоминает, что штраф за неуплату составляет 50% от суммы сбора (432,35 грн) плюс пеня.

Для 3 группы военный сбор составляет 1% от дохода и уплачивается вместе с единым налогом. В случае задержки до 30 дней начисляется штраф 5%, а в случае протетрминирования более 30 дней, взимается уже 10% и пеня.

Самая большая угроза — потеря упрощенной системы

По словам эксперта, главным риском для ФЛП являются даже не штрафы, а потеря статуса плательщика единого налога.

Если предприниматель имеет налоговый долг в течение двух кварталов подряд, налоговая служба может как принудительно перевести его на общую систему, так и значительно повысить налоговую нагрузку. А это уже не просто штрафы, а полное изменение условий ведения бизнеса.

Налоговая нагрузка растет

В 2026 году из-за индексации социальных стандартов налоги для ФЛП выросли примерно на 8%.

Фиксированные ежемесячные платежи следующие:

1 группа:

ЕН — 332,80 грн;

ВС — 864,70 грн;

ЕСВ — 1902,34 грн.

2 группа:

ЕН — 1729,40 грн;

ВС — 864,70 грн;

ЕСВ — 1902,34 грн.

Для 3 группы:

ЕН — 3% или 5%;

ВС — 1% от дохода;

ЕСВ — 1902,34 грн.

На общей системе:

НДФЛ — 18%;

военный сбор — 5%;

ЕСВ — 22%.

Что это означает для бизнеса

Адвокат обращает внимание на еще одну особенность 2026 года, а именно требование платить налоги с точностью до копейки. Даже незначительная недоплата может повлечь пеню, заблокировать налоговые операции, вызвать дополнительные проверки.

Фактически налоговая система для ФЛП становится более жесткой и приближенной к общей. Контроль ужесточается, а "поблажки" прошлых лет постепенно исчезают. Поэтому эксперты советуют регулярно проверять расчеты в электронном кабинете, не откладывать платежи на последний день и подавать даже "нулевую" отчетность.

Напомним, ранее Фокус писал о серьезных ошибках во время отчетности, за которые могут аннулировать ФЛП. Ведь индивидуальные предприниматели обязаны придерживаться установленных правил ведения бизнеса, чтобы избежать санкций.