Военный сбор, новые сроки отчетности и штрафы до 50%: что меняется для бизнеса
ФЛП ждут новые штрафы, обязательный военный сбор и жесткие дедлайны. Объясняем, как не потерять статус плательщика единого налога в 2026 году.
Неподача декларации или несоблюдение сроков, долги и задержка платежей могут в этом году стоить ФОПам упрощенной системы. Детали о новых правилах и штрафах Фокус узнал у адвоката Геннадия Капралова.
В 2026 году предприниматели столкнулись с новыми правилами отчетности, обязательным военным сбором и усилением контроля со стороны налоговой, что фактически изменило подход к ведению бизнеса на упрощенной системе. Эксперты предупреждают, что даже незначительные нарушения могут обернуться штрафами или потерей статуса плательщика единого налога.
Форма и сроки представления отчетности
"Форма отчетности 2026 года осталась такой же, какой была и в прошлом. Однако стоит учитывать тот фактор, что сроки подачи годовой декларации существенно отличаются в зависимости от группы", — говорит управляющий партнер АО "Lawyer HUBʼ Геннадий Капралов.
- ФЛП 3 группы имели критический срок до 9 февраля (вместе с приложением ЕСВ);
- ФЛП 4 группы — до 20 февраля;
- ФЛП 1 и 2 группы — до 2 марта;
- общая система — до 1 мая.
Именно ФЛП 3-й группы оказались в зоне наибольшего риска из-за более коротких сроков подачи отчётности. Даже если деятельности не было, декларацию подавать нужно. Налоговая автоматически фиксирует ее отсутствие как нарушение, отмечает эксперт.
За неподачу или опоздание предусмотрен штраф 340 грн, а за повторное нарушение — 1020 грн.
Налоговая служба приравнивает неуплату военного сбора к нарушениям по уплате единого налога
Отдельной проблемой стало приложение по ЕСВ. Если его не подать вместе с декларацией, документ могут признать недействительным, что фактически приравнивается к неподаче.
Военный сбор: новая обязательная реальность
Одним из ключевых изменений стало введение обязательного военного сбора для всех ФЛП. Так, для предпринимателей 1, 2 и 4 групп он имеет фиксированный характер:
- 10% от минимальной зарплаты;
- в 2026 году — 864,70 грн ежемесячно;
- уплата — до 20 числа каждого месяца.
"Это авансовый платеж, и даже задержка на один день уже влечет штраф", — объясняет Геннадий Капралов и напоминает, что штраф за неуплату составляет 50% от суммы сбора (432,35 грн) плюс пеня.Важно
Для 3 группы военный сбор составляет 1% от дохода и уплачивается вместе с единым налогом. В случае задержки до 30 дней начисляется штраф 5%, а в случае протетрминирования более 30 дней, взимается уже 10% и пеня.
Самая большая угроза — потеря упрощенной системы
По словам эксперта, главным риском для ФЛП являются даже не штрафы, а потеря статуса плательщика единого налога.
В 2026 году уплата военного сбора является обязательной для всех "упрощенцев". Для 1, 2 и 4 групп — сумма фиксированная. Его нужно уплачивать независимо от наличия прибыли
Если предприниматель имеет налоговый долг в течение двух кварталов подряд, налоговая служба может как принудительно перевести его на общую систему, так и значительно повысить налоговую нагрузку. А это уже не просто штрафы, а полное изменение условий ведения бизнеса.
Налоговая нагрузка растет
В 2026 году из-за индексации социальных стандартов налоги для ФЛП выросли примерно на 8%.
Фиксированные ежемесячные платежи следующие:
1 группа:
- ЕН — 332,80 грн;
- ВС — 864,70 грн;
- ЕСВ — 1902,34 грн.
2 группа:
- ЕН — 1729,40 грн;
- ВС — 864,70 грн;
- ЕСВ — 1902,34 грн.
Для 3 группы:
- ЕН — 3% или 5%;
- ВС — 1% от дохода;
- ЕСВ — 1902,34 грн.
На общей системе:
- НДФЛ — 18%;
- военный сбор — 5%;
- ЕСВ — 22%.
Что это означает для бизнеса
Адвокат обращает внимание на еще одну особенность 2026 года, а именно требование платить налоги с точностью до копейки. Даже незначительная недоплата может повлечь пеню, заблокировать налоговые операции, вызвать дополнительные проверки.Важно
Фактически налоговая система для ФЛП становится более жесткой и приближенной к общей. Контроль ужесточается, а "поблажки" прошлых лет постепенно исчезают. Поэтому эксперты советуют регулярно проверять расчеты в электронном кабинете, не откладывать платежи на последний день и подавать даже "нулевую" отчетность.
