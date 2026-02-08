Неподача декларации, неуплата военного сбора или долг за два квартала и ФЛП могут принудительно перевести на общую систему налогообложения.

Февраль 2026 года для украинских предпринимателей станет не только завершением нелегкой зимы в блэкаутах и энерготерроре, устроенной РФ, а настоящим тестом на финансовую дисциплину. После изменений в правилах уплаты военного сбора даже привычная налоговая рутина превратилась в минное поле. Фокус расспросил специалиста по праву и налогам о ключевых ловушках для предпринимателей и последствиях ошибок.

Как отмечает управляющая Адвокатским бюро "Анны Даниэль", адвокат Анна Даниэль, главной угрозой для ФЛП являются не только штрафы, но и риск потерять статус плательщика единого налога.

Долг равен потере упрощенной системы

По словам юриста, наличие налогового долга, в частности по военному сбору, в течение двух последовательных кварталов дает ГНС право принудительно перевести ФЛП на общую систему налогообложения. А это — совсем другая налоговая нагрузка.

"Самая большая опасность не в самих штрафах, а в том, что предприниматель может потерять единый налог. Для многих это означает кратный рост расходов и более сложную отчетность", — объясняет Анна Даниэль.

Именно поэтому юрист советует уже сейчас проверить состояние расчетов в Электронном кабинете налогоплательщика.

Если не уплатить сумму до 20 числа, налоговая автоматически начислит штраф Фото: Из открытых источников

Неподача декларации: автоматический штраф даже без дохода

Для ФЛП 3-й группы февраль начинается с жесткого дедлайна, а именно 9 февраля. Это последний день подачи годовой декларации за 2025 год (40 календарных дней после завершения года).

Между тем у ФЛП 1-й и 2-й групп есть больше времени (до 2 марта), но именно третья группа отчитывается первой из-за квартальной отчетности.

Ошибка по отчетности может стоить от 340 грн (за каждую неподачу или опоздание) до 1020 грн (если в течение года штраф уже применялся).

"Даже если бизнес не работал и доходов не было, нулевая декларация — обязательна. Налоговая "ждет" отчет от каждого активного ФЛП", — отмечает Даниэль.

Критическим моментом юрист называет приложение по ЕСВ.

"За 2025 год приложение 1 по ЕСВ является обязательным. Если подать только декларацию без него, налоговая может признать ее неподанной", — отмечает адвокат.

При этом заметим, что льготы по ЕСВ, которые действовали ранее, уже не применяются.

Для ФЛП 3-й группы февраль начался с жесткого дедлайна Фото: pexels.com

Военный сбор для 1, 2 и 4 групп: новая ежемесячная ловушка

С 2025 года военный сбор для ФЛП 1-й, 2-й и 4-й групп стал авансовым платежом, как и единый налог.

Напомним, как Фокус писал ранее, минимальная зарплата по состоянию на 1 января 2026 года составляет 8 647 грн. А ставка военного сбора составляет 10% от нее.

Если не уплатить сумму до 20 числа, налоговая автоматически начислит штраф: 50% от суммы сбора — 432,35 грн.

Важно

Для ФОПов и молодежи: сколько стажа нужно для пенсии 2026 года и как его "докупить"

"Штраф применяется даже за один день просрочки... Это принципиально новый подход. Раньше военный сбор платили по факту или раз в год. Теперь — пропустили платеж и штраф начисляется автоматически", — объясняет адвокат.

Третья группа: 1% с оборота и дополнительные санкции

Для ФЛП 3-й группы военный сбор составляет 1% от оборота.

Вместе с единым налогом (5% или 3%) общая нагрузка достигает 6% дохода (для неплательщиков НДС).

Приведем пример: допустим, доход за IV квартал составляет 100 000 грн: 5 000 грн — единый налог; 1 000 грн — военный сбор.

Штраф применяется даже за один день просрочки Фото: pexels.com

Штрафы за просрочку

В отличие от фиксированных штрафов в 1-2 групп, здесь санкции зависят от срока задержки: до 30 дней — 5% от суммы долга, свыше 30 дней — 10%, а дополнительно начисляется пеня за каждый день.

Юрист напоминает, что дедлайн уплаты налогов за IV квартал — 19 февраля и советует быть максимально щепетильными, ведь февраль 2026 года — это месяц, когда мелкая невнимательность может стоить значительно дороже, чем кажется.

"Подайте декларацию вовремя, уплатите военный сбор до 20 числа и регулярно проверяйте состояние расчетов. Это простые действия, которые могут спасти от штрафов и потери упрощенной системы", — резюмирует адвокат.

Напомним, ранее Фокус детально исследовал актуальную налоговую ситуацию в Украине. Более того, как заявлял глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, Украина больше не может повышать налоги.