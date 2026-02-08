"Бедность растет": Украина больше не может повышать налоги, — Гетманцев (видео)

Украина должна сосредоточиться на том, чтобы выводить из тени бизнес, а не повышать ставки налогов для "белых" предпринимателей.

Украинская экономика исчерпала возможности для повышения налогов, заявил в комментарии Новости.LIVE глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"У нас в экономике не все хорошо. У нас существенно затормозился рост ВВП — это является маркером того, что потребление падает. Возможно, даже не падает, а переходит на более дешевые товары. Люди экономить начинают экономить. Бедность растет. Это проблема для экономики в целом. Поэтому я не вижу возможностей для повышения ставок основных налогов. Никаких", — сказал Гетманцев.

Он подчеркнул, что считает аморальным любые разговоры о повышении ставок налогов, поскольку половина экономики Украины продолжает находиться в тени

"Мы должны сконцентрироваться на том, чтобы "черных" не было. Чтобы не было этих огромных сетей, которые продают и измельчаются на ФЛП", — подчеркнул Гетманцев.

