"Бідність зростає": Україна більше не може підвищувати податки, — Гетманцев (відео)

Україна повинна зосередитись на тому, щоб виводити з тіні бізнес, а не підвищувати ставки податків для "білих" підприємців.

Українська економіка вичерпала можливості для підвищення податків, заявив в коментарі Новини.LIVE голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"У нас в економіці не все добре. У нас істотно загальмувалось зростання ВВП — це є маркером того, що споживання падає. Можливо, навтіь не падає, а переходить на більш дешеві товари. Люди економити починають. Бідність зростає. Це є проблема для економіки в цілому. Тому я не бачу можливостей для підвищення ставок основних подактів. Ніяких", — сказав Гетманцев.

Він підкреслив, що вважає аморальним будь-які розмови про підвищення ставок податків, оскільки половина економіки України продовжує перебувати у тіні

"Ми маємо сконцентруватися на тому, щоб "чорних" не було. Щоб не було оцих величезних мереж, які продають і подрібнюються на ФОПів", — наголосив Гетманцев.

