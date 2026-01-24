ФОПам пропонують допомогу через ситуацію в енергетиці: Свириденко розповіла, хто і скільки може отримати

Кабмін запроваджує підтримку для українських підприємців через складну енергетичну ситуацію в країні. Заявки на виплати можна подати через "Дію".

Пакет додаткової підтримки для підприємців ухвалили на засіданні Кабміну, оскільки бізнес продовжує працювати, попри аварійні відключення світла через обстріли, через що несе додаткові витрати. Про це увечері 23 січня розповіла прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Скільки і хто може отримати коштів: умови допомоги для бізнесу

За інформацією посадовиці, програма допомоги, яку ухвалив Кабмін, передбачає одноразову фінансову виплату для малого бізнесу на енергонезалежність. Подати заявку можуть ФОПи 2 та 3 груп, які працюють у соціально важливих сферах: заклади харчування, аптеки, кав'ярні, продуктові магазини, пекарні, а також інші заклади та послуги першої необхідності.

Йдеться про одноразову виплату у розмірі від 7 500 до 15 000 гривень. Розмір виплати залежить від того, скільки є найманих працівників, проте є умова: має бути бодай один найманий працівник.

Ці гроші підприємець може спрямувати на купівлю та ремонт енергообладнання, пальне для генераторів, а також оплату послуг електроенергії, наголосила Свириденко.

Також бізнесу Кабмін пропонує кредит під 0% на енергообладнання для бізнесу. Їх пропонують 50 банків-партнерів строком до 3 років, а максимальна сума складає до 10 мільйонів гривень.

"Підприємства, які відповідають критеріям програми 5–7–9%, зможуть залучити цільовий кредит на придбання генераторів та акумуляторних батарей з нульовою ставкою", — розповіла посадовиця.

Компенсація різниці відбуватиметься за кошт держави через Фонд розвитку підприємництва, зауважила Свириденко.

Наразі невідомо, коли стартує згадана програма підтримки для бізнесу. Подробиці мають оприлюднити у Міністерстві економіки.

