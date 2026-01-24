ФЛП предлагают помощь из-за ситуации в энергетике: Свириденко рассказала, кто и сколько может получить

Кабмин вводит поддержку для украинских предпринимателей из-за сложной энергетической ситуации в стране. Заявки на выплаты можно подать через "Дію".

Пакет дополнительной поддержки для предпринимателей приняли на заседании Кабмина, поскольку бизнес продолжает работать, несмотря на аварийные отключения света из-за обстрелов, из-за чего несет дополнительные расходы. Об этом вечером 23 января рассказала премьер-министр Юлия Свириденко.

Сколько и кто может получить средств: условия помощи для бизнеса

По информации чиновницы, программа помощи, которую принял Кабмин, предусматривает одноразовую финансовую выплату для малого бизнеса на энергонезависимость. Подать заявку могут ФЛП 2 и 3 групп, которые работают в социально важных сферах: заведения питания, аптеки, кафе, продуктовые магазины, пекарни, а также другие заведения и услуги первой необходимости.

Речь идет о единовременной выплате в размере от 7 500 до 15 000 гривен. Размер выплаты зависит от того, сколько есть наемных работников, однако есть условие: должен быть хотя бы один наемный работник.

Эти деньги предприниматель может направить на покупку и ремонт энергооборудования, топливо для генераторов, а также оплату услуг электроэнергии, подчеркнула Свириденко.

Также бизнесу Кабмин предлагает кредит под 0% на энергооборудование для бизнеса. Их предлагают 50 банков-партнеров сроком до 3 лет, а максимальная сумма составляет до 10 миллионов гривен.

"Предприятия, которые соответствуют критериям программы 5-7-9%, смогут привлечь целевой кредит на приобретение генераторов и аккумуляторных батарей с нулевой ставкой", — рассказала чиновница.

Компенсация разницы будет происходить за счет государства через Фонд развития предпринимательства, отметила Свириденко.

Пока неизвестно, когда стартует упомянутая программа поддержки для бизнеса. Подробности должны обнародовать в Министерстве экономики.

Напомним, 23 января премьер-министр Украины Юлия Свириденко анонсировала денежные поощрения для украинских энергетиков.

Денис Шмыгаль 23 января также рассказал о ситуации в энергосистеме: в ближайшие дни Минэнерго надеется перейти на графики почасовых отключений.