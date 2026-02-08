Неподання декларації, несплата військового збору або борг за два квартали і ФОПів можуть примусово перевести на загальну систему оподаткування.

Лютий 2026 року для українських підприємців стане не лише завершенням нелегкої зими в блекаутах та енерготерорі, що влаштувала РФ, а справжнім тестом на фінансову дисципліну. Після змін у правилах сплати військового збору навіть звична податкова рутина перетворилася на мінне поле. Фокус розпитав фахівчиню із права та податків про ключові пастки для підприємців та наслідки помилок.

Як зазначає керуюча Адвокатським бюро "Анни Даніель", адвокатка Анна Даніель, головною загрозою для ФОПів є не лише штрафи, а й ризик втратити статус платника єдиного податку.

Борг дорівнює втраті спрощеної системи

За словами юристки, наявність податкового боргу, зокрема з військового збору, протягом двох послідовних кварталів дає ДПС право примусово перевести ФОПа на загальну систему оподаткування. А це — зовсім інше податкове навантаження.

Відео дня

"Найбільша небезпека не в самих штрафах, а в тому, що підприємець може втратити єдиний податок. Для багатьох це означає кратне зростання витрат і складнішу звітність", — пояснює Анна Даніель.

Саме тому юристка радить уже зараз перевірити стан розрахунків в Електронному кабінеті платника податків.

Якщо не сплатити суму до 20 числа, податкова автоматично нарахує штраф Фото: З відкритих джерел

Неподання декларації: автоматичний штраф навіть без доходу

Для ФОПів 3-ї групи лютий починається з жорсткого дедлайну, а саме 9 лютого. Це останній день подання річної декларації за 2025 рік (40 календарних днів після завершення року).

Тим часом ФОПи 1-ї та 2-ї груп мають більше часу (до 2 березня), але саме третя група звітує першою через квартальну звітність.

Помилка щодо звітності може коштувати від 340 грн (за кожне неподання або запізнення) до 1020 грн (якщо протягом року штраф уже застосовувався).

Лютий 2026 року для українських підприємців — це не просто завершення зими, а справжнє випробування на фінансову дисципліну

"Навіть якщо бізнес не працював і доходів не було, нульова декларація — обов’язкова. Податкова "чекає" звіт від кожного активного ФОПа", — наголошує Даніель.

Критичним моментом юристка називає додаток з ЄСВ.

"За 2025 рік додаток 1 з ЄСВ є обов’язковим. Якщо подати лише декларацію без нього, податкова може визнати її неподаною", — наголошує адвокатка.

При цьому зауважимо, що пільги щодо ЄСВ, які діяли раніше, вже не застосовуються.

Для ФОПів 3-ї групи лютий почався з жорсткого дедлайну Фото: pexels.com

Військовий збір для 1, 2 та 4 груп: нова щомісячна пастка

Від 2025 року військовий збір для ФОПів 1-ї, 2-ї та 4-ї груп став авансовим платежем, як і єдиний податок.

Нагадаємо, як Фокус писав раніше, мінімальна зарплата станом на 1 січня 2026 року становить 8 647 грн. А ставка військового збору становить 10% від неї.

Якщо не сплатити суму до 20 числа, податкова автоматично нарахує штраф: 50% від суми збору — 432,35 грн.

Важливо

Для ФОПiв і молоді: скільки стажу потрібно для пенсії 2026 року і як його "докупити"

"Штраф застосовується навіть за один день прострочення… Це принципово новий підхід. Раніше військовий збір платили за фактом або раз на рік. Тепер — пропустили платіж і штраф нараховується автоматично", — пояснює адвокатка.

Третя група: 1% з обороту і додаткові санкції

Для ФОПів 3-ї групи військовий збір становить 1% від обороту.

Разом із єдиним податком (5% або 3%) загальне навантаження сягає 6% доходу (для неплатників ПДВ).

Наведемо приклад: припустимо, дохід за IV квартал становить 100 000 грн: 5 000 грн — єдиний податок; 1 000 грн — військовий збір.

Штраф застосовується навіть за один день прострочення Фото: pexels.com

Штрафи за прострочення

На відміну від фіксованих штрафів у 1-2 груп, тут санкції залежать від строку затримки: до 30 днів — 5% від суми боргу, понад 30 днів — 10%, а додатково нараховується пеня за кожен день.

Юристка нагадує, що дедлайн сплати податків за IV квартал — 19 лютого і радить бути максимально педантичними, адже лютий 2026 року — це місяць, коли дрібна неуважність може коштувати значно дорожче, ніж здається.

"Подайте декларацію вчасно, сплатіть військовий збір до 20 числа і регулярно перевіряйте стан розрахунків. Це прості дії, які можуть врятувати від штрафів і втрати спрощеної системи", — резюмує адвокатка.

Нагадаємо, раніше Фокус детально дослідив актуальну податкову ситуацію в Україні. Ба більше, як заявляв голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, Україна більше не може підвищувати податки.