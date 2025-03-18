Серьезные ошибки: за что могут аннулировать ФЛП

Предпринимателей могут исключить из реестра плательщиков единого налога в случае принятия заявки на отказ от применения упрощенной системы.

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Индивидуальные предприниматели обязаны соблюдать установленные правила ведения бизнеса, чтобы избежать санкций. Контролирующие органы вправе аннулировать регистрацию плательщика единого налога, если выявят нарушение условий, предусмотренных для определенной группы упрощенной системы налогообложения. Об этом говорится в Налоговом кодексе Украины.

Украинские предприниматели могут быть исключены из реестра плательщиков единого налога в случае подачи заявления об отказе от упрощенной системы. Иными словами, если предприниматель самостоятельно обращается в контролирующий орган и инициирует аннулирование своей государственной регистрации.

К другим основаниям относятся:

превышение установленного годового лимита дохода и неосуществление перехода на другую группу (для представителей 3 группы аннулирование осуществляется без возможности сменить группу единого налога);

применение плательщиком иного способа расчетов, чем в денежной форме — наличной или безналичной (в частности с использованием электронных денег);

осуществление видов деятельности, которые не дают права находиться на упрощенной системе;

превышение численности физических лиц, состоящих в трудовых отношениях (наличие наемных сотрудников);

осуществление видов деятельности, не указанных в реестре плательщиков единого налога;

наличие налогового долга, возникшего в течение двух последовательных кварталов;

осуществление деятельности, не соответствующей требованиям организационно-правовых форм хозяйствования.

Еще одной существенной причиной для аннулирования государственной регистрации ФЛП в качестве плательщика единого налога является наличие решения о применении специальных экономических санкций или других ограничительных мер в отношении самого предпринимателя, а также его учредителей, участников или конечных бенефициарных владельцев.

Представителям бизнеса отправляют решение контролирующего органа в письменной форме с подписью руководителя налоговой службы. В документе обязательно указывается причина аннулирования регистрации плательщика единого налога.

Ранее Фокус писал, что в 2025 году предприниматели, находящиеся на 1-й и 2-й группах единого налога, будут обязаны уплачивать военный сбор в размере 800 гривен.

Однако в определенных случаях для некоторых категорий хозяйствующих субъектов этот платеж может стать необязательным.