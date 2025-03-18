Серйозні помилки: за що можуть анулювати ФОП

Підприємців можуть виключити з реєстру платників єдиного податку в разі прийняття заявки на відмову від застосування спрощеної системи.

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Індивідуальні підприємці зобов'язані дотримуватися встановлених правил ведення бізнесу, щоб уникнути санкцій. Контролюючі органи мають право анулювати реєстрацію платника єдиного податку, якщо виявлять порушення умов, передбачених для певної групи спрощеної системи оподаткування. Про це йдеться в Податковому кодексі України.

Українських підприємців може бути виключено з реєстру платників єдиного податку в разі подання заяви про відмову від спрощеної системи. Іншими словами, якщо підприємець самостійно звертається до контролюючого органу та ініціює анулювання своєї державної реєстрації.

До інших підстав належать:

перевищення встановленого річного ліміту доходу та нездійснення переходу на іншу групу (для представників 3 групи анулювання здійснюється без можливості змінити групу єдиного податку);

застосування платником іншого способу розрахунків, ніж у грошовій формі — готівковій або безготівковій (зокрема з використанням електронних грошей);

здійснення видів діяльності, які не дають права перебувати на спрощеній системі;

перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах (наявність найманих працівників);

здійснення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдиного податку;

наявність податкового боргу, що виник протягом двох послідовних кварталів;

здійснення діяльності, що не відповідає вимогам організаційно-правових форм господарювання.

Ще однією суттєвою причиною для анулювання державної реєстрації ФОП як платника єдиного податку є наявність рішення про застосування спеціальних економічних санкцій або інших обмежувальних заходів щодо самого підприємця, а також його засновників, учасників або кінцевих бенефіціарних власників.

Представникам бізнесу надсилають рішення контролюючого органу в письмовій формі за підписом керівника податкової служби. У документі обов'язково зазначається причина анулювання реєстрації платника єдиного податку.

Раніше Фокус писав, що 2025 року підприємці, які перебувають на 1-й і 2-й групах єдиного податку, будуть зобов'язані сплачувати військовий збір у розмірі 800 гривень.

Однак у певних випадках для деяких категорій господарюючих суб'єктів цей платіж може стати необов'язковим.