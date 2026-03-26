На ФОПів чекають нові штрафи, обов’язковий військовий збір і жорсткі дедлайни. Пояснюємо, як не втратити статус платника єдиного податку 2026 року.

Неподання декларації чи недотримання термінів, борги і затримка платежів можуть цьогоріч коштувати ФОПам спрощеної системи. Деталі про нові правила та штрафи Фокус дізнався у адвоката Геннадія Капралова.

2026 року підприємці стикнулися із новими правилами звітності, обов’язковим військовим збором та посиленням контролю з боку податкової, що фактично змінило підхід до ведення бізнесу на спрощеній системі. Експерти попереджають, що навіть незначні порушення можуть обернутися штрафами або втратою статусу платника єдиного податку.

Форма і терміни подання звітності

"Форма звітності 2026 року залишилася такою ж, якою була і минулого. Проте варто враховувати той чинник, що терміни подання річної декларації суттєво відрізняються залежно від групи", — каже керівний партнер АО "Lawyer HUBʼ Геннадій Капралов.

ФОП 3 групи мали критичний термін до 9 лютого (разом із додатком ЄСВ);

ФОП 4 групи — до 20 лютого;

ФОП 1 та 2 групи — до 2 березня;

загальна система — до 1 травня.

Cаме ФОПи 3-ї групи опинилися в зоні найбільшого ризику через коротші строки подання звітності. Навіть якщо діяльності не було, декларацію подавати потрібно. Податкова автоматично фіксує її відсутність як порушення, наголошує експерт.

За неподання або запізнення передбачено штраф 340 грн, а за повторне порушення — 1020 грн.

Податкова служба прирівнює несплату військового збору до порушень зі сплати єдиного податку

Окремою проблемою став додаток із ЄСВ. Якщо його не подати разом із декларацією, документ можуть визнати недійсним, що фактично прирівнюється до неподання.

Військовий збір: нова обов’язкова реальність

Однією з ключових змін стало запровадження обов’язкового військового збору для всіх ФОПів. Так, для підприємців 1, 2 та 4 груп він має фіксований характер:

10% від мінімальної зарплати;

у 2026 році — 864,70 грн щомісяця;

сплата — до 20 числа кожного місяця.

"Це авансовий платіж, і навіть затримка на один день вже тягне штраф", — пояснює Геннадій Капралов і нагадує, що штраф за несплату становить 50% від суми збору (432,35 грн) плюс пеня.

Для 3 групи військовий збір становить 1% від доходу і сплачується разом із єдиним податком. У разі затримки до 30 днів нараховується штраф 5%, а у разі протермінування понад 30 днів, стягується вже 10% та пеня.

Найбільша загроза — втрата спрощеної системи

За словами експерта, головним ризиком для ФОПів є навіть не штрафи, а втрата статусу платника єдиного податку.

2026 року сплата військового збору є обов’язковою для всіх "спрощенців". Для 1, 2 та 4 груп — сума фіксована. Його потрібно сплачувати незалежно від наявності прибутку

Якщо підприємець має податковий борг протягом двох кварталів поспіль, податкова служба може як примусово перевести його на загальну систему, так і значно підвищити податкове навантаження. А це вже не просто штрафи, а повна зміна умов ведення бізнесу.

Податкове навантаження зростає

2026 року через індексацію соціальних стандартів податки для ФОПів зросли приблизно на 8%.

Фіксовані щомісячні платежі наступні:

1 група:

ЄП — 332,80 грн;

ВЗ — 864,70 грн;

ЄСВ — 1902,34 грн.

2 група:

ЄП — 1729,40 грн;

ВЗ — 864,70 грн;

ЄСВ — 1902,34 грн.

Для 3 групи:

ЄП — 3% або 5%;

ВЗ — 1% від доходу;

ЄСВ — 1902,34 грн.

На загальній системі:

ПДФО — 18%;

військовий збір — 5%;

ЄСВ — 22%.

Що це означає для бізнесу

Адвокат звертає увагу на ще одну особливість 2026 року, а саме вимогу сплачувати податки з точністю до копійки. Навіть незначна недоплата може спричинити пеню, заблокувати податкові операції, викликати додаткові перевірки.

Фактично податкова система для ФОПів стає більш жорсткою та наближеною до загальної. Контроль посилюється, а "поблажки" минулих років поступово зникають. Тому експерти радять регулярно перевіряти розрахунки в електронному кабінеті, не відкладати платежі на останній день і подавати навіть "нульову" звітність.

