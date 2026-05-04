Великобритания хочет присоединиться к кредиту ЕС для Украины на €90 млрд, — Reuters

Великобритания намерена начать переговоры о присоединении к кредиту Европейского Союза в размере 106 миллиардов долларов США, предоставленного Украине, заявило британское правительство в воскресенье, сообщило информационное агентство Reuters. Это является очередным признаком углубления европейских оборонных связей под растущим давлением на ЕС со стороны США.

Ожидается, что в понедельник премьер-министр Кир Стармер заявит на саммите Европейского политического сообщества в столице Армении Ереване, — дискуссионном форуме, созданном после вторжения России в 2022 году, — что Великобритания хочет сотрудничать с ЕС, чтобы поддержать Украину в получении жизненно важного военного оборудования.

Кредит, одобренный ЕС в прошлом месяце, должен покрыть две трети потребностей Украины в течение следующих двух лет, причем большая часть этой суммы предназначена для военных расходов. Дополнительное финансирование также может открыть возможности для британского бизнеса удовлетворить насущные потребности Украины, в частности в оборонном секторе.

Великобритания, которая ввела широкомасштабные санкции против России с начала войны в 2022 году, также объявит на этой неделе об очередном "транше" жестких санкций против российских компаний, чтобы нарушить цепи поставок военного назначения..,

Визит Стармера, первый визит британского лидера в Армению со времен бывшего премьер-министра Маргарет Тэтчер в 1990 году, происходит на фоне того, как администрация Трампа побуждает Европу взять на себя больше ответственности за оборону континента. Европейские страны, включая Германию, Францию и Великобританию, недавно подверглись дополнительному давлению со стороны Вашингтона после отказа присоединиться к войне США и Израиля против Ирана.

"Когда Великобритания и Европейский Союз работают вместе, мы все получаем выгоду, и в эти нестабильные времена нам нужно действовать быстрее в обороне, чтобы обеспечить безопасность людей", — сказал Стармер в заявлении.

Ранее он призвал к усилению оборонной интеграции в пределах континента, чтобы уменьшить чрезмерную зависимость НАТО от США, намекая на дальнейшее согласование с Великобританией единого рынка ЕС и более глубокую экономическую интеграцию через шесть лет после Brexit.

