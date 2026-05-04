Велика Британія хоче приєднатися до кредиту ЄС для України на €90 млрд, — Reuters

Велика Британія готується розпочати переговори щодо участі у кредитній програмі Європейського Союзу для України обсягом 90 мільярдів євро. Йдеться про один із найбільших фінансових пакетів підтримки Києва, який має покрити значну частину потреб країни в умовах війни з Росією.

Велика Британія має намір розпочати переговори про приєднання до кредиту Європейського Союзу у розмірі 106 мільярдів доларів США, наданого Україні, заявив британський уряд у неділю, повідомило інформаційне агентство Reuters. Це є черговою ознакою поглиблення європейських оборонних зв'язків під зростаючим тиском на ЄС з боку США.

Очікується, що в понеділок прем'єр-міністр Кір Стармер заявить на саміті Європейського політичного співтовариства у столиці Вірменії Єревані, — дискусійному форумі, створеному після вторгнення Росії у 2022 році, — що Велика Британія хоче співпрацювати з ЄС, щоб підтримати Україну в отриманні життєво важливого військового обладнання.

Кредит, схвалений ЄС минулого місяця, має покрити дві третини потреб України протягом наступних двох років, причому більша частина цієї суми призначена для військових витрат. Додаткове фінансування також може відкрити можливості для британського бізнесу задовольнити нагальні потреби України, зокрема в оборонному секторі.

Велика Британія, яка запровадила широкомасштабні санкції проти Росії з початку війни у ​​2022 році, також оголосить цього тижня про черговий "транш" жорстких санкцій проти російських компаній, щоб порушити ланцюги поставок військового призначення.,

Візит Стармера, перший візит британського лідера до Вірменії з часів колишньої прем'єр-міністра Маргарет Тетчер у 1990 році, відбувається на тлі того, як адміністрація Трампа спонукає Європу взяти на себе більше відповідальності за оборону континенту. Європейські країни, включаючи Німеччину, Францію та Велику Британію, нещодавно зазнали додаткового тиску з боку Вашингтона після відмови приєднатися до війни США та Ізраїлю проти Ірану.

"Коли Велика Британія та Європейський Союз працюють разом, ми всі отримуємо вигоду, і в ці нестабільні часи нам потрібно діяти швидше в обороні, щоб забезпечити безпеку людей", — сказав Стармер у заяві.

Раніше він закликав до посилення оборонної інтеграції в межах континенту, щоб зменшити надмірну залежність НАТО від США, натякаючи на подальше узгодження з Великої Британії єдиним ринком ЄС та глибшу економічну інтеграцію через шість років після Brexit.

